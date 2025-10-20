Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja un nuevo millonario en un municipio famoso por su romería
Pura vida

Somos hinchas

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

El hincha es una persona normal, incluso sensata, que, una vez sufre la fiebre de las gradas animando al equipo de sus amores durante la ... emoción tribal de los partidos futboleros, experimenta una mutación espectacular y entonces se transforma en un ser propenso al histerismo, al griterío, a la bronca, al bramido. Los hinchas y las hinchadas, a falta de otras terapias quizá más caras o, en cualquier caso, más aburridas, se limitan a un radio de acción que se ciñe a la jornada en la cual el balón mastica su ración de hierba. Todos conocemos seres de luz que, al metamorfosearse en hincha, adopta modales diabólicos. Hasta aquí, bien. Esto forma parte de nuestro folclore deportivo. Lo asumimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  8. 8 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Somos hinchas