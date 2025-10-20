Compartir

El hincha es una persona normal, incluso sensata, que, una vez sufre la fiebre de las gradas animando al equipo de sus amores durante la ... emoción tribal de los partidos futboleros, experimenta una mutación espectacular y entonces se transforma en un ser propenso al histerismo, al griterío, a la bronca, al bramido. Los hinchas y las hinchadas, a falta de otras terapias quizá más caras o, en cualquier caso, más aburridas, se limitan a un radio de acción que se ciñe a la jornada en la cual el balón mastica su ración de hierba. Todos conocemos seres de luz que, al metamorfosearse en hincha, adopta modales diabólicos. Hasta aquí, bien. Esto forma parte de nuestro folclore deportivo. Lo asumimos.

Lo peculiar, lo curioso, es que asistimos a un fenómeno en el cual buena parte de los compatriotas abrazan modales de hincha porque el estrépito de pura hinchada en plena tamborrada ha superado el fútbol y se adueña de otras esferas. Ahora todos somos hinchas. Feroces hinchas de un determinado tertuliano, o de un influenciador bocazas, o de un concursante de telerrealidad, o de un político, o de un cocinero que opina de lo que sea, o de un modisto que critica las costuras de nuestros humores, o, peor aún, de un repugnante 'coach' que nos lava el tarro para forrarse a costa de nuestras debilidades. Hemos renunciado, en cierto sentido, a la más mínima reflexión, al simple ejercicio de cavilar por nuestra cuenta. Nos guiamos por afinidad ideológica y apenas nos importa si alguien que no piensa como nosotros ventila sus argumentos de una manera brillante, llamativa, original. Conviene admirar la excelencia del otro aunque su pensamiento no coincida con el nuestro porque, sin estos ramalazos, reducimos nuestro espíritu y nos encerramos en las fronteras de nuestros ombligos y de los ombligos similares. Y así no hay manera, oye.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión