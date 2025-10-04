El gustirrinín es ese placer entre clandestino, resbaladizo y pelín grasiento que emerge desde nuestras entrañas y se dirige sin piedad hacia nuestros rincones más ... oscuros para saciar los apetitos más íntimos. El gustirrinín supone un cosquilleo oculto que el resto desconoce. Existe ese gozo expansivo que nace cuando el equipo de fútbol de nuestros amores vence, que explota cuando leemos algo que provoca un estallido en nuestra cabeza y que brota cuando la magia de unas imágenes retuerce nuestro corazón. Pero luego está el gustirrinín, que es otra cosa como más reconcentrada y peculiar.

Cuando Sánchez no dominaba el cotarro, pero aspiraba a ello, dejó muy claro que más de dos legislaturas eran suficientes. Naturalmente, por supuesto, cómo no, ha cambiado de opinión y se presentará a las siguientes elecciones. Detecta uno, pues, en este y en otros líderes, esa suerte de extravagante gustirrirín que les engarfia y atornilla sobre la butaca del poder. Para los ciudadanos normales, incluso para la tropa vulgar entre la que milito, y a mucha honra, esta querencia nos resulta asombrosa. Lo que para nosotros representaría un coñazo permanente, perpetuo, insoportable, para ellos es mandanga de la buena, droga dura y enganche profundo. ¿Qué les atrapa? ¿En serio es creer que pueden mejorar nuestras vidas? No me lo parece, supongo que hay algo más, pero me niego a sospechar que les obsesiona viajar en coche oficial y avión privado rodeados por una nube de escoltas y de un peculiar grupo de pelotilleros que les aplauden y les ríen las gracias. Lo curioso es la desmedida ambición que mostraron desde sus tiempos juveniles. Necesitan el gustirrinín que mana del poder como nosotros los valencianos de la paella dominical. Pero si entiendo lo segundo, lo primero sigue siendo para mí un misterio total incrustado en una espesa nebulosa.