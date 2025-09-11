El gran desfile

Si tuviese pesadillas creo que estos días estarían pobladas por los soldados chinos que desfilaron la semana pasada en una demostración militar de alta marcialidad, ... formidable bizarría y enorme gallardía. Made in China de primera categoría. Cómo desfilaban en esa gran parada, los guerreros del presidente Xi. Tan sincronizado resultaba su perfecto caminar que ni la IA lograría semejante efecto. Parecía una tropa futurista de clones, de seres cibernéticos, de humanoides preparados para hacerte morder el polvo y luego pisotearte hasta tu eterna disolución.

Mientras en Europa algunos países apuestan por el retorno del servicio militar obligatorio, en aquellas tierras aumentan el gasto armamentístico para convertirse en los amos del mundo, lo tengo claro. Y lo van a lograr. Mientras aquí bailamos cuando desfilamos en las fiestas de moros y cristianos, mientras nos preparamos para la Oktoberfest, mientras meditamos acerca del espolín para la próxima indumentaria fallera, mientras abrazamos el tradicional almuercito con su «gasto» (me encanta lo del «gasto») de «cacaus de collaret» y ensalada, allí se diría que desayunan acero, comen hierro y cenan titanio. Y de postre, polvos de tierras raras, que eso fortalece y lubrica las entrañas. Cómo desfilaban, ellos y ellas. Sus rostros eran pura severidad, genuina energía, auténtica devoción hacia su dictador y hacia su país. Ignoro cuánto tardarán, si un lustro, una década o medio siglo, pero por esa senda dominarán el planeta y seremos sus subalternos. Durante el siglo XIX las potencias mundiales les humillaron de mala manera, especialmente Inglaterra, el mayor camello de opio de la Historia. Ellos no olvidan. Y son archipacientes. Y son muchos. Llamó mi atención lo esbelto que lucían los soldados, pero no era delgadez de gorrilla yonqui, sino fibrosa, musculada. A mí la Legión.