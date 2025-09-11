Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta este jueves: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos

El gran desfile

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:26

Si tuviese pesadillas creo que estos días estarían pobladas por los soldados chinos que desfilaron la semana pasada en una demostración militar de alta marcialidad, ... formidable bizarría y enorme gallardía. Made in China de primera categoría. Cómo desfilaban en esa gran parada, los guerreros del presidente Xi. Tan sincronizado resultaba su perfecto caminar que ni la IA lograría semejante efecto. Parecía una tropa futurista de clones, de seres cibernéticos, de humanoides preparados para hacerte morder el polvo y luego pisotearte hasta tu eterna disolución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  4. 4 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  5. 5

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  6. 6

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  7. 7 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm
  8. 8

    Cuatro jóvenes desvelan los mejores planes en Valencia en otoño
  9. 9

    Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
  10. 10 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El gran desfile