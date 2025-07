Compartir

De acuerdo, lo confieso, soy un poco, un poquito, como Pilar Bernabé. En efecto llegué al quinto curso de filología (románicas) y ahí, por una ... serie de carambolas, me llamaron para un trabajo farandulero que no estaba mal pagado. Atraído por el vil metal, que uno siempre mostró cierta querencia hacia el cochino capitalismo, acepté. Aquel contrato duraba tres meses, por lo tanto creí que, una vez terminado ese lapso, regresaría al sopor de las aulas. Pero el contrato se alargó y, de nuevo, adquirió elasticidad. Y así a lo tonto, como quien no quiere la cosa, lo de la farándula abarca ya varias décadas y ahí continuamos. Desde luego no me quejo, que me sigo divirtiendo, lo cual en estos tiempos de ofendiditos y furias es casi un milagro.

Pero con toda esta trifulca acerca de los currículums escucho muchas voces que dicen eso de «vamos a ver, no se necesita una licenciatura para ejercer la política, y blablabla...». Vale, ni tanto ni tan calvo. No se precisa, pero tampoco despreciemos a todos los que pueden colgar un título de prestigio en la pared. Tendemos a ir de un extremo al otro, y tampoco es eso, ahora parece que poseer un título fetén es casi una tara, un pecado de vanidad, una demostración de pedantería, una pedrada contra el prójimo. Sabemos que hay título y títulos, y licenciaturas y licenciaturas, incluso conocemos máximos jefes que plagiaron su tesis de manera descarada, pero en cualquier caso uno prefiere a los cabezones multilicenciados que se dedican a la política antes que a los espabilados tan sólo doctorados en gramática parda, o en esa cosa tan ridícula que los zoquetes llaman con orgullo de nuevo rico «universidad de la calle». Sin duda una mezcla entre el elevado bagaje académico y la pillería callejera sería lo deseable, pero me temo que ese machihembramiento, hoy, por desgracia, resulta imposible.

