Parece que la tradicional costumbre de chocar la mano del otro entrelazando los dedos a modo de reglamentario saludo viene de lejos. Cuando los hombres ... lucían feroz espadón al cinto, si le ofrecías la mano desnuda el gesto indicaba que no pretendías cercenarle el gaznate con tu filo. Era una mano pacífica la que tendías mientras el hierro permanecía mudo en su funda.

Acaso algunos han sustituido el filo de la espada por la grabadora, artefacto que, si bien no corta gargantas, registra minuciosamente lo que de ellas brota y así te trincan en un renuncio verbal salpicado de feas palabras que comprometen tu honor. Lo más curioso de la extravagante cuadrilla formada por fontaneros de cloacas, aprovechados comisionistas y pájaros de todo pelaje, lo encuentro en esta pasión por grabar al otro, y se supone que el otro era su amigacho del alma. Estos sujetos no portaban cacharras bajo la axila, ni navajas albaceteñas, ni cimitarras morunas, ni puños americanos. Su arma letal era la grabadora. Grababan con mayor frenesí que, por ejemplo, un ingeniero de sonido de Pink Floyd. Grababan por precaución, por pasión, para cubrirse las espaldas, para chivarse llegado el caso, para filtrar las maldades del socio. Yo creo que hasta grababan por mera costumbre o por puro vicio. Como eran tipos prevenidos y resabiados, grababan desde hace años, acumulando así documentos sonoros que no son sino el panorama de la caspa que nos rodea. Si las armas las carga el diablo, las grabadoras ni te cuento. A partir de ahora, cuando nos presenten a un desconocido, practicaremos eso que vemos en las películas de los mafiosos, o sea exigirle a ese desconocido que se levante la camiseta no sea que lleve un micrófono. También se recomienda, con los primeros encuentros, citarse en una piscina, que ahí sólo nos viste el bañador y entramos en aguas seguras.