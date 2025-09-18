Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pura vida

La gala y la curiosidad

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

Había morbo. Era ese morbo que nace de la curiosidad inminente y de las pulsiones íntimas que cristalizan en el clásico «yo estuve ahí». Tuvieron ... que robustecer el aforo y el llenazo fue apoteósico. Si de normal la gala de LAS PROVINCIAS suele congregar a unas 1.500 personas que representan la singular flora y fauna que atraviesa nuestra ciudad, al celebrarse esta ocasión en el recién inaugurado Roig Arena, las previsiones se desbordaron. Hubo humareda de llamadas reclamando enchufe, suplicando invitaciones y demandando un hueco. A punto estuve de revender por una pasta mi invitación. Pero claro, hubiese quedado extremadante feo en mi condición de soldado de la casa y de agradecido premiado. Uno puede caer en ciertos arrebatos de mezquindad porque nadie es perfecto, pero incurrir en un pecado así me habría conducido directamente al infierno.

Espacios grises

