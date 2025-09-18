La gala y la curiosidad

Compartir

Había morbo. Era ese morbo que nace de la curiosidad inminente y de las pulsiones íntimas que cristalizan en el clásico «yo estuve ahí». Tuvieron ... que robustecer el aforo y el llenazo fue apoteósico. Si de normal la gala de LAS PROVINCIAS suele congregar a unas 1.500 personas que representan la singular flora y fauna que atraviesa nuestra ciudad, al celebrarse esta ocasión en el recién inaugurado Roig Arena, las previsiones se desbordaron. Hubo humareda de llamadas reclamando enchufe, suplicando invitaciones y demandando un hueco. A punto estuve de revender por una pasta mi invitación. Pero claro, hubiese quedado extremadante feo en mi condición de soldado de la casa y de agradecido premiado. Uno puede caer en ciertos arrebatos de mezquindad porque nadie es perfecto, pero incurrir en un pecado así me habría conducido directamente al infierno.

Todos queríamos ir bajo el confortable paraguas de este diario para cotillear la cancha de un pabellón que promocionará la vida deportiva, cultural y social de nuestro entorno. Valencia necesitaba un templo de ese porte, y no conviene olvidar que esto sale de la holgada buchaca de un señor que ha aflojado 400 millones de pavos sin inmutarse. «Hombre, ya podrá, con el dinero que tiene», me comentó un amigo. Ya empezamos con la racanería habitual que escamotea méritos ajenos. Nuestra Comunitat cuenta con bastantes multimillonarios, con grandes fortunas, algunas conocidas y otras anónimas, que jamás se rascan la cartera para levantar tinglados que favorecen a la ciudadanía. Por supuesto no están obligados a ello, allá cada cual, pero me encantaría que cundiese el ejemplo ofrecido por Juan Roig. Lo de ayer fue un éxito y ganamos todos, los que asistieron y los que no. Deambulando por aquella morada vi a... Bueno, mejor compran el periódico y lo averiguan en las crónicas de estas páginas...

