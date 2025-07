Descansábamos en la calle junto a la emisora de radio, justo antes de empezar el programa. El Covid, lo veíamos en los noticieros televisivos, machacaba ... Italia. Bajaron un par de chicas del edificio de enfrente. Eran italianas, habían acortado sus vacaciones y lucían mascarillas. La tela velando sus semblantes nos chocó, pero aún así percibimos el miedo que las atravesaba. Cuando el taxista incrustaba sus bultos en el maletero, mi compañero y yo sonreímos condescendientes. Antes de subir al coche, una de ellas nos miró y, desde su acento, dijo: «No tenéis ni idea de lo que se os viene encima». Era verdad, no teníamos ni idea.

Siempre pensamos que a nosotros nunca nos ocurrirá nada malo. Un accidente, una grave enfermedad, un divorcio a traición, que nos despidan. Tendemos a creer que lo malo penaliza a los demás, jamás a nosotros. Si en Italia se amontonaban los fallecidos, no entiendo cómo no tomamos antes aquí las medidas oportunas. Italia está a tiro de piedra, sin embargo, hasta que nos descuartizó el hachazo del virulento virus, funcionábamos como si gozásemos de una inmunidad total. Terrible error. Pero no aprendemos. Hemos visto disturbios cargados de inusitada violencia entre inmigrantes y nativos en Francia, Inglaterra, Holanda y otros países de nuestro entorno. Por alguna extraña razón nadie adivinó que esas mismas batallas entre exaltados jamás se producirían en España. Y mira que algunas voces sensatas nos advertían. Lo avisaban y, además, añadían que bastaba con observar lo que sucede periódicamente en la tierra de nuestros vecinos del norte. Era cuestión de tiempo y ha sucedido en Torre Pacheco o Alcalá de Henares, pero el estallido podía haberse producido en cualquier lugar. ¿Se preocuparon las autoridades para prevenir los altercados? No. Como de costumbre, vamos parcheando sobre la marcha. Y así nos va.