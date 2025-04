La frontera del voto

Será una broma, ¿verdad? Porque si en serio piensan rebajar la edad para depositar la papeleta en las urnas a los dieciséis años, me ataca ... la risa, el miedo, el pasmo, el soponcio, el paralís y el apechusque. Uno es sensible, y más conforme transcurren los años, pues en ese caso o mutas en cascarrabias o en persona blandengue. De momento, voy de un estado de ánimo a otro, sin definirme todavía con rotundidad. Según los días y en plan fijo-discontinuo, mi humor cambia.

Me importa un bledo que en Alemania o en Austria voten a esa corta edad. Ellos sabrán. A los teutones les debemos un par de guerras mundiales, y por cierto Austria, si no me equivoco, no juzgó a nadie por crímenes de guerra tras la segunda contienda. No tengo por qué recibir lecciones de esos países ni me siento acomplejado frente a ellos. Pero, más allá de estas consideraciones, teniendo en cuenta la acusada infantilización de nuestra sociedad, tan de parque de atracciones, tan de tobogán de parque acuático, tan de pulcro ecoparque, tan de parque infantil con relleno mullido en el suelo para que los niños no se partan el cráneo jugando, con lo educativo y formador que era descalabrase a esas edades, no sólo conviene impedir que la peña adolescente pueda votar, sino que, si imperase la sensatez, lo suyo sería subirla. A los dieciocho ya se me antoja pronto. Intuyo que habría que regresar a la frontera de los veintiuno para ejercer el democrático derecho al voto. Un hombre, un voto, sí. Un chavalín, un voto, no, ni hablar. ¿Votar a los dieciséis? ¿Perdona? ¿Estamos locos o qué? No es raro, ante el desencanto generalizado, topar contra gente que renuncia al voto. 'Total, para que roben los unos y los otros, yo paso', mascullan. Grave error. Votar, y más en tiempos convulsos, es nuestra única herramienta. Pero no regalemos ese sagrado derecho a los mozuelos.