La fortuna de Barron
Valencia
Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17
Como corresponde a un cachorro de su condición, Barron, el hijo de Trump y de Melania, gasta cabello repeinado al milímetro, traje a medida y ... rasurado a prueba de granos. Parece, con su aspecto atildado, refinado, cuadriculado, uno de esos personajes de la novela 'American Psycho' de Bret Easton Ellis, o sea uno de esos jóvenes insolentes que juegan a ser dioses en las empresas formidables, voraces y difusas que manejan el dinero que flota ahí. Tipos implacables y esnobs, cargados de un toque minimalista preñado de marcas tan careras como discretas, y dotados de una mente que a uno no le genera bondad.
Barron, uno que no ha cumplido, creo, los veinte años, ya acumula una fortuna estimada en 150 millones de dólares gracias a sus artes de birlibirloque con las criptomonedas. De entrada, como de costumbre, me empapa la sensación de fracasado rotundo. He aquí a un mocosuelo altísimo, del que no conocemos ni el timbre de su voz, con un aire como de estar a punto de echarse a dormir, pero forrado como un marajá. Y nosotros, siempre con los ojos bien abiertos, con el cuchillo entre los dientes, pero siempre embarrados en la triste pelea del dichoso fin de mes. Es cierto que, cuando eres el hijo del presidente de los USA, los contactos no escasean, pero Biden también tiene descendientes y uno, el que indultó, le salió muy calavera. En cualquier caso, otro detalle que certifica mi inutilidad para la vida moderna y para conseguir unos cuantos millones que me ayuden cuando la jubilación, viene con la alquimia de las criptomonedas. A estas alturas todavía no sé qué son, y lo que desconozco provoca que aflore mi desconfianza paleta. Supongo que si alguien se enriquece con las criptomonedas esto provoca que muchos incautos palmen su pasta. Eso sospecho. Pero me temo que Barron, incluso medio sobado, lo sabe y extrae provecho.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión