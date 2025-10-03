Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La fortuna de Barron

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

Como corresponde a un cachorro de su condición, Barron, el hijo de Trump y de Melania, gasta cabello repeinado al milímetro, traje a medida y ... rasurado a prueba de granos. Parece, con su aspecto atildado, refinado, cuadriculado, uno de esos personajes de la novela 'American Psycho' de Bret Easton Ellis, o sea uno de esos jóvenes insolentes que juegan a ser dioses en las empresas formidables, voraces y difusas que manejan el dinero que flota ahí. Tipos implacables y esnobs, cargados de un toque minimalista preñado de marcas tan careras como discretas, y dotados de una mente que a uno no le genera bondad.

