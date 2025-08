Fontanería fina

Al principio el pánico se apoderó de nosotros y compusimos la rígida carita de ese roedor muerto que el crótalo se está zampando. El pensamiento ... que inundó nuestras seseras fue el de «¿y ahora qué hacemos?» Y ahí, en la playa populosa, frente a un problema de fontanería que mi nula capacidad para las artes del bricolaje podía resolver con la heroicidad de un mito clásico, decidí tirar de tradición. En efecto, había observado a un vecino muy amable y dispuesto, de esos impecables que aseguran la sombrilla perforando la arena hasta el centro de la tierra, de esos que pliegan la toalla al partir con delicadeza de sacristán y paciencia de barman acostumbrado a los borrachos pelmas que lucen el corazón roto. Ese tipo seguro que poseía el mágico número de un fontanero en su agenda. Un tipo así está preparado siempre para los rigores domésticos de la vida.

Mejor todavía, cuando le pregunté, muy seguro de sí mismo, contestó: «Hombre, sí, conozco a uno que no falla... Mira, ahora mismo le llamo yo». Le propinó un telefonazo y media hora después el fontanero, fontanero de verdad, no como Leire y toda esa gentecilla aprovechada, apareció. Qué maravilla. Creo que no tendría ni cuarenta años. Lucía una calva bronceada perfectamente rasurada, pantalón corto y poderosa musculatura cincelada en el gimnasio. Prestó atención a mis descalabradas explicaciones, susurró un escueto «vale» y, un ratillo más tarde, había solucionado el entuerto. Un neurocirujano tras operar con éxito no me habría causado tanta emoción. Cobró un dinero que se me antojó barato y se marchó tras dejarnos una tarjeta. Tenía el día completo, añadió. Creía uno que ya no quedaban españoles así, o sea trabajadores manuales que no renuncian a su labor y que la desempeñan con una mezcla de orgullo y sublime eficacia. Además, no ensució nada. Increíble pero cierto.