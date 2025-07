El fiestón

Durante un montón de años el actor Charlie Sheen protagonizó una telecomedia de enorme éxito, sobre todo en los USA. Su carrera en la gran ... pantalla se deslizó hacia el declive, por eso se refugió en la televisión. Y nadie, en principio, adivinó que aquella comedia catódica se convertiría en semejante pelotazo. Instalado en la cumbre, floreció en Charlie una suerte de actor con importantes tendencias crapulescas en su vida privada. Sus múltiples escándalos fertilizaron las revistas sensacionalistas, y cuando le preguntaron (más o menos) lo de «oiga, ¿por qué se porta usted como un golfo?», contestó algo memorable: «Gano dos millones de dólares a la semana, ¿qué quiere que haga, ir los domingos a misa a rezar?».

Supongo que todo, en la vida, tiene un término medio. Ni necesitaba gozar de la disolución total ni vivir recluido en plan eremita. Pero algunas personas apuestan por el todo o nada y, por desgracia, si no rectificas a tiempo, acabas en la nada, en el vacío, en el olvido, en el baúl de los recuerdos donde finalizan las existencias de los juguetes rotos. Supongo que a muchos les habría encantado que, el fiestorro en el cual Yamine Lamal celebraba su mayoría de edad, hubiese consistido en una docta reunión con invitados que recibieron algún premio Nóbel. También nos habría alegrado la presencia de escritores de postín, arquitectos de renombre, filósofos cabezones y médicos de ringorrango. Menudas tertulias habrían forjado. Los imagino discutiendo acerca del Big Bang y otros misterios sin resolver. Pero Lamine es un dieciochoañero con marchamo de estrella del fútbol y una cascada de millones se ha precipitado contra su chepa. ¿Esperábamos que marchase de ejercicios espirituales a Torreciudad? Pues no, claro que no. Optó por el desparrame y sólo cabe esperar que, saciada su hambre de jolgorio, no pierda la cabeza.