Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja hoy viernes un nuevo millonario en un municipio de España que fue escenario de combates

Fiestas de ático

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:34

Siempre esos celitos malvados que nos atrapan cuando comprobamos que el prójimo disfruta de ciertas cuchipandas y, encima, no nos ha convidado al fiestorrín donde ... se bebe, se baila, se alterna, se maquina, se celebra lo que sea e, incluso, máximo pecado, se fuma. Porque lo bueno de celebrar una zapatiesta en un ático es que, si el propietario no es un talibán que lucha contra la nicotina mientras esgrime un AK 47, te permite fumar en la terraza, con lo cual, al final, la fiesta se traslada a la terraza porque los fumadores, como bien sabemos, representan la alquitranada alma del jolgorio que atrae al resto de la peña con ansias de pecar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  4. 4 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  5. 5

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  6. 6

    La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista
  7. 7 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  8. 8 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  9. 9

    El deslinde del Saler pone fecha de caducidad al Parador del Ministerio
  10. 10

    La Interpol busca los frescos del ábside de los Santos Juanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fiestas de ático