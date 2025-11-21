Fiestas de ático

Compartir

Siempre esos celitos malvados que nos atrapan cuando comprobamos que el prójimo disfruta de ciertas cuchipandas y, encima, no nos ha convidado al fiestorrín donde ... se bebe, se baila, se alterna, se maquina, se celebra lo que sea e, incluso, máximo pecado, se fuma. Porque lo bueno de celebrar una zapatiesta en un ático es que, si el propietario no es un talibán que lucha contra la nicotina mientras esgrime un AK 47, te permite fumar en la terraza, con lo cual, al final, la fiesta se traslada a la terraza porque los fumadores, como bien sabemos, representan la alquitranada alma del jolgorio que atrae al resto de la peña con ansias de pecar.

Santos Cerdán moraba en un bello ático. Yo también. Uno ha saltado de atiquito en atiquito hasta que, por fin, ahora vegeta en un ático de tamaño respetable, para qué voy a fingir. Y si uno puede permitirse la modalidad de ático molón, lo primero es llamar a los amigachos para inaugurarlo a tutiplen. Santos lo hizo. Yo también. Y en esta 'palocueva' forrada de libros, salpicada de trastos extraños propios de un gabinete de científico loco, desfiló un notario, una magistrado, una cirujano, un político, algunos periodistas (mismamente Salazar, Alacid y otros), un policía de alto rango que lucha contra la droga, un exnarco que antaño traficaba y me narra aventuras para mis novelas (los demás no sabían a qué se dedicaba, no se lo pierdan), varios abogados y abogadas, una estrella de rock, otra del cómic, otra de las novelas históricas que vindican a Escipión, Trajano y César, un fontanero ilustrado (el que más pasta gana), un banquero importante que me vigilia la hipoteca del ático y varios miembros de la farándula noctivaga que animó mi juventud. Menudo fiestón nos montamos. Para eso sirve un ático. A Santos, eso sí, le pagaba la morada una empresa. A mí, no. Esa es la gran diferencia.

