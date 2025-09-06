Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una familia casi perfecta

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Algunos, cuando regresan de las vacaciones, traen una cara casi tan fúnebre y larga como la de Illa. Me encontré a un conocido de esos ... atravesando una céntrica calle. La gravedad de su rostro indicaba agobio, angustia, malestar general, sin embargo el tipo lucía un bronceado que ni Julio Iglesias en sus mejores tiempos de galán multiusos y multinocturno. Le pregunté. Suspiró: «La verdad es que no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con la familia...». Temí que una lágrima suya, furtiva y límpida, cayese sobre el asfalto. Por suerte no llegamos al momento llorón...

