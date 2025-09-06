Una familia casi perfecta

Algunos, cuando regresan de las vacaciones, traen una cara casi tan fúnebre y larga como la de Illa. Me encontré a un conocido de esos ... atravesando una céntrica calle. La gravedad de su rostro indicaba agobio, angustia, malestar general, sin embargo el tipo lucía un bronceado que ni Julio Iglesias en sus mejores tiempos de galán multiusos y multinocturno. Le pregunté. Suspiró: «La verdad es que no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con la familia...». Temí que una lágrima suya, furtiva y límpida, cayese sobre el asfalto. Por suerte no llegamos al momento llorón...

No necesitó explicarme nada más. Con su mujer y sus retoños, niño y niña, pequeñines y muy monos, la parejita anhelada, siempre pensé que no eran sino una familia modélica, casi perfecta. Una familia de esas que no se deja arrastrar por las modas de los que se separan a la primera porque no entienden que la vida en común supone compromiso. El compromiso, en efecto, es un coñazo, pero bueno, cada cual escoge su modo de vida y ellos se me antojaban felices. Me lo imaginé sobre la arena, en pleno agosto, jugando a las palas con sus críos, y venga recoger la pelota porque a corta edad los nenes juegan fatal. Lo visualicé, claro, acudiendo cada pocos días a la compra, visitando un supermercado congestionado de padres y madres como ellos mismos. Porque la chavalería, en verano, zampa con pasión de zombi y furia carpantesca. Supuse que, las tardes de siesta, así con la familia, no existían. Imaginé visitas de suegros, suegras, cuñados, primos, amigachos. Y la gente, cuando visita en verano, pimpla horchata, agualimón, gintonic, café del tiempo, lo que sea, y beben como ese camello que por fin se abreva en el oasis. «Aguanta...», le dije. «Sí sí, ahora ya bien, y esperando que los nanos vuelvan al cole para ser libre...». Se marchó cariseco aguardando la liberación.