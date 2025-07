Comenta Compartir

Encuentro algo repelente pero a la vez entrañable en esos multimillonarios que consiguieron sus cordilleras de oro por la vía rápida gracias a la redes, ... a los trinos para quinceañeras o al deporte. Sus alardes de nuevos ricos sin complejos me repugnan pero me fascinan. Supongo que, en el fondo, su analfabetismo funcional me produce en la sesera un mejunje de penita y gracia a partes iguales. Sus vidas de verano representan una explosión hortera. Es su momento. Sospecho que esperaron toda la temporada hasta la llegada estival para dar rienda suelta a sus pasiones.

Pero son tan horteras que han superado la frontera de lo cursi para evolucionar hacia lo sublime. Lo peor son las medias tintas, y ellos han optado por el gigantismo, con lo cual al menos no engañan porque se muestran, en rotundo esplendor, en absoluto brilli-brilli, tal cual son. El cantante amigo de un futbolista que cumplía la mayoría de edad le ha regalado un colgante valorado en 400.000 pavos. Es horroroso. Choco despistado una tarde contra ese joyón perdido sobre la acera y, además de romperme la pierna por su tamaño, lo arrojo contra el contenedor porque creería que es bisutería. Pero mi horterada favorita viene cuando contemplo a esas parejas a bordo de un yate y, los tíos, están incrustados en un jacuzzi allá en la proa. El jacuzzi, en general, que me perdonen sus fabricantes, gente sin duda honrada y trabajadora, debería de estar prohibido por ley. Pero una de esas bañeras con burbujas bastardas mancillando una embarcación supone un crimen que merece unos días de trullo, mismamente acompañando a Santos Cerdán. Los megayates suponen una muestra de poderío absurdo, un exceso inverosímil, un abuso contranatura. Ahí no disfrutas del mar porque vives en una mansión. Si encima te dedicas a chapotear algo merluzo en el dichoso jacuzzi, ¿para qué navegas?

