El experimento

Existe una corriente en el cine que se podría denominar como «películas con doctor loco» ('mad doctor'). En realidad no se trata de un genuino ... médico, sino de un científico bastante pirado que investiga recovecos mal vistos por la ortodoxia. Busca, siempre en el más riguroso de los secretos, hallazgos que cambiarían el destino de la humanidad. A esos locos con bata blanca y laboratorios clandestinos nadie les entiende, pero ellos experimentan una y otra vez hasta que dan con la clave que resolverá muchos de nuestros problemas.

Siento debilidad por esos personajes. Pero en la ficción, claro. Me encantan esos actores histriónicos que buscan el relámpago de la iluminación entre roedores, anguilas eléctricas, simios anestesiados y un sin techo que pasaba por allí y ofrece su cuerpo a cambio de varios litros de morapio. Según el Telegraph y el ABC, nuestro apagón apocalíptico, repentino y sañudo, se debió a que nuestro jefes experimentaban con la potencia de las renovables para así, más tarde, tirarse el nardo. Me imagino, pues, a un científico locatis de esos mirar fijamente a la ministra del ramo mientras aumenta la potencia desde un mando algo psicodélico: «¿Más caña, jefa?» Y la jefa: «¿Está usted seguro, profesor Bacterio?» Y el locuelo susurra muy serio, casi en trance: «Por supuesto, por supuesto». Y entonces todo petó. Si las informaciones son ciertas, y parece que sí, alguien debería, primero, explicarnos exactamente en qué consistió el temerario experimento y, más tarde, dimitir. Juguetear con los asuntos que nos suministran electricidad es una irresponsabilidad rotunda, pero que también nos mientan en esto supone otro atropello intolerable. Además, cuando observé a los del gobierno entonar el clásico y cansino «¡eso es un bulo!», supe que la información publicada respetaba la verdad. No falla, en cuanto se refugian tras el escudo del 'bulo', mienten ellos. Y los experimentos, vaya, mejor con gaseosa.