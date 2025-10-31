Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pura vida

Estrenó gafotas

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

Pues sí, es verdad que se habla mucho de las gafas que estrenó Sánchez cuando su comparecencia en el senado. Pero apetece, al menos a ... mí, y en vista de tanto «no me consta» y ya que se faltó bastante con lo de tildar el interrogatorio de «circo», escribir acerca de esas gafas, o de las gafas en general. Total, con lo de nuestro presidente trolero apenas podemos rascar algo de utilidad, así pues, tras la dura semana que nos hemos comido aquí en Valencia, con el corazón nublado, encogido por este aniversario maldito, necesitamos relajar la sesera y fijarnos en los detalles corrientes que jalonan nuestras existencias...

