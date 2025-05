Todos los que forman parte de la alta jerarquía de la Iglesia rezuman inteligencia. La Iglesia es sabia por eso, y también por ese motivo ... acierta en sus elecciones. Siempre me ha encantado su fina diplomacia y la lentitud destilada a la hora de pronunciarse. La prudencia les acompaña y en estos tiempos de urgencias, velocidades, bocazas que discursean merluzadas y ansiedades que devastan las almas, se agradece su tono sosegado, su ritmo como de otro mundo, de otro tiempo.

Sin embargo, me parece, y no pretendo irrespetar, que, por meras cuestiones de marketing, por simple picardía preñada de bondad, tendrían que haberse mostrado más pausados a la hora de mostrarnos el nuevo Papa. Me explico: centenares de miles de adolescentes han descubierto, por primera vez en sus existencias infernales de red social, la impresionante, invencible liturgia católica. Han flipado, los tíos, ante el apabullante y suntuoso espectáculo. Los ojos del mundo se posaban sobre el Vaticano. Todos pendientes. De ahí que, algunas fumatas negras más habrían conseguido un mayor suspense y otra tanda de atención extraplus. Imagino que, con esta extraña, endiablada rapidez, apenas un par de días de cónclave, proyectan imagen de unidad y unanimidad. Pero mantener el misterio de la elección otro par de jornadas hubiese contribuido a una formidable promoción, y sin publicidad, hoy, no somos nada. Bastaban otro par de días porque tampoco convenía alargar demasiado la elección. La rapidez con la que se suceden las noticas que engullimos entre espasmos ávidos nos habría lanzado hacia otros asuntos. Ni tanto, ni tan calvo. Les ha faltado un asesor espabilado como el Robert de Niro en 'Cortina de humo', un tipo que les ofreciese consejos pelín turbios, veniales, en favor de la Fe. Lástima. Pero en fin, empieza otro papado. Y a ver cómo reacciona Trump... Ayyy...