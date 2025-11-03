Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Más dura será la caída...

Mazón perdió el «relato» desde el primer segundo. Pecó de suprema inutilidad. Sin embargo, lo de Sánchez fue auténtica maldad

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:52

Mañanita jugosona en la que el telefonillo crepita, lanza chispas y reclama paciencia. Me atraviesa el pánico cuando desde el otro lado me dicen muy ... categóricos lo de «tú que estás en los medios...», A ver cómo les explico que uno no se dedica a los pronósticos y tampoco utiliza cuando el desayuno una bola de cristal propia de nigromantes. «Tú que estás en los medios seguro que sabes mucho de todo esto...». Y uno no tiene ni idea porque los acontecimientos se precipitan sobre nuestras chepas. Hombre, que Mazón dimitía estaba cantado, pero sobre los posibles escenarios que demarran ahorita mismo no me atrevo a lanzar teorías más allá de lo obvio...

