¿Divino tesoro?

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

Crecí bajo el lema que nos aseguraba lo de «qué grande es ser joven», pero en realidad nunca fue fácil ser joven porque a esas ... edades uno se inicia hacia el cruel mundo bajo la confusión, el balbuceo, el titubeo más patético, el despiste, el hambre de aprender y la fantasmagórica sombra de un futuro que se presenta incierto. Lo único bueno de la juventud es que, en general, la salud te acompaña y las tropelías apenas te pasan su factura cuando el día siguiente. Y que te amoldas a todo en una suerte de resignación confortable. ¿No tengo dinero? Bueno, pues ya me buscaré la vida.

