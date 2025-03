El dichoso libro

Lo curioso de la polémica que nos ataca estas jornadas es que brota con un... ¡libro! Que el libro, de género «crimen verdadero» (me fastidia ... emplear la ordinariez moderna de «true crime»), protagonizado por el grandísimo hijo de perra que asesinó a sus retoños ocupe tanto espacio resulta asombroso. El papel nunca desaparece, observamos. Las trifulcas giran en derredor a la política o, en su defecto, se escora hacia los asuntos de chismografía; esto es, cuernos, parejas que van y vienen, pruebas de paternidad, en fin...

De todas formas, soy incapaz de pronunciarme al respecto. ¿Se debe publicar o no? Pues yo qué sé. Ahora bien, otro ramal llama mi atención. Los que defienden con firmeza la publicación del libro suelen enchufar un ejemplo que apabulla porque nos aproxima hacia la alta literatura y, entonces, en esos terrenos, a ver quien se atreve a llevar la contraria. «Si hiciésemos caso a los que pretendían impedir su publicación, jamás se habría publicado 'A sangre fría'». Y lo sueltan como si la lectura de la novela de Truman Capote hubiese sido tan necesaria como el descubrimiento de la penicilina o de la vacuna antirrábica de Pasteur. De acuerdo, estamos ante un novelón, pero, ¿en qué habría cambiado nuestra vida si jamás se hubiese publicado? Pues en nada, en nada de nada. Desde luego sé bien que este planteamiento resulta algo borrico. Si nos ponemos así, nuestra existencia, sin las obras de Velázquez o de Goya, o sin la Capilla Sixtina, o sin Cervantes, seguiría exactamente igual. Sólo me interesa subrayar que, en ocasiones, nos empapa cierta arrogancia con la cultura mayúscula, exquisita y, a lo mejor, no es para tanto. Sobre todo si algunas creaciones artísticas de dudoso gusto como la del dichoso libro, y soy generoso, las comparamos con la penicilina... Y lo confieso, a mí, 'A sangre fría', pues eso, ni frío ni calor.