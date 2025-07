Mientras aquí discutimos acerca de importantísimos asuntos que pueden modificar, incluso mejorar, nuestras sosas existencias, graves temas como lo de rebautizar el 'Congreso de los ... Diputados' con un 'Congreso', así a secas, por aquello de cumplir beatamente con el lenguaje inclusivo, en Francia pierden el tiempo ajustando sus descascarilladas cuentas. Gabacholandia caminaba hacia la quiebra, pero han decidido tomar medidas antes de que el colapso les aplaste. Qué locos. Además, han perpetrado la osadía de hablar a sus ciudadanos como si no fuesen tontos de remate. Les han soltado una severa chapa para recordarles que se aproximan con peligro de escualo hambriento unos años difíciles, duros, y que si no rectifican, luego, el llanto y crujir de dientes será peor. Qué desahogados.

Ignora uno cómo encajarán nuestros vecinos del norte estos recortes, que los tíos se suelen poner muy bravos, con o sin chaleco amarillo, y les encanta liarla parda. Aprendieron el lanzamiento de adoquines cuando el mayo del 68 y no han olvidado la modalidad guerrera. No sólo meten tijeretazo general, congelando encima las pensiones (Zapatero lo practicó aquí), sino que se atreven, qué desfachatez, con suprimir un par de jornadas festivas, de ese modo se supone que mejoraría la productividad. Arrebatar al personal del primer mundo, o sea de la vieja Europa (USA no cuenta, ahí tienen pocas vacaciones), de un par de días destinados al asueto de sofá tipo 'chaise-longue' se nos puede antojar un sacrilegio que merecería la excomunión por parte del nuevo Papa. Intuyo que les traerá, a los mandamases de allí, mayor escozor lo de borrar esos días libres que la contención en el presupuesto. No pretende uno imitar a Francia en esto de impedir la vagancia colectiva cuando manda el calendario, pero quizá deberíamos de prepararnos para lo que pueda venir...