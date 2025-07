Desaparecer una temporada

Compartir

Largarse, evaporarse, desaparecer, al menos durante una larga temporada, he ahí un viejo anhelo, una sincera aspiración, que muchas personas desearían cumplir. Luego, quizá, te ... arrepientes, pues una vez has consumado tu escapada acaso te preguntes lo de «¿Ahora qué hago?». Te exilias a un paraíso y resulta que, al cabo de una semana te aburres como un molusco y añoras la tralla de tus días pasados. Nunca se sabe. Conseguir los sueños no siempre asegura la felicidad ni la tranquilidad. Arrastramos insatisfacción permanente, qué le vamos a hacer...

Siempre me gustaron esas fronteras que no eran sino la salida para que nuestros forajidos favoritos pudiesen huir tras propinar un palo contra malandrines forrados de pasta. En los clásicos de Yanquilandia galopaban hacia Méjico. Tijuana era la tierra prometida donde disfrutar del botín. Steve McQueen y Ali MacGraw cruzaron la frontera con éxito y un maletín trufado de dólares en 'La huida'. Y las almas sensibles nos alegramos de su triunfo. Lo merecían. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Nuestra cuadrilla favorita, los de 'Grupo Salvaje', mueren tiroteados en un acto de sublime redención. En nuestra vieja Europa, los delincuentes de buen corazón que aspiraban a otra vida, a una nueva vida, optaban por saltar hasta el norte de África, ahí se podían enrolar, con otro nombre, en la Legión española o en la francesa, véase la memorable novela de Pierre Mac Orlan 'La bandera'. En ambos lados del charco observamos, pues, que cuando te marchas con cierta urgencia te diriges hacia los países vecinos. Con el hermano de Sánchez asistimos a una interesante evolución. Ante la que se le avecina, pretende volar hacia Japón para reunirse con su mujer. Se aparta del foco. Le deseo suerte, de verdad, porque me mandan al Japón durante un tiempito y la depre que me atrapa me amustia de por vida.

