Acaso la lengua del teniente general Gan Pampols sufría una suerte de arresto civil cuando ejercía de vicepresidente para la reconstrucción. Liberado por fin de ... las penosas ataduras que aherrojan a todo aquel que se mete en política, pudimos disfrutar de la entrevista que le concedió a Las Provincias el pasado domingo. Disparó con calibre poderoso, el militar. Se conoce que su paso por la trinchera (y paro ya con el lenguaje guerrero, ustedes perdonen) política le tuvo escocido. Ni Les Corts son un cuartel donde prima la disciplina, ni la Generalitat la sala de banderas donde se reúnen los oficiales (ahora paro ya, de verdad). Algunos ya vimos que su misión estaba condenada al fracaso, en fin.

«El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere», rezaba el titular. Tiene razón. Pero, ¿qué hacemos? ¿Marchamos con antorchas hacia el Palau de la Generalitat para destruirla como si fuese La Bastilla, o para quemarla como si fuese el refugio de Frankenstein? La ciudadanía está a lo suyo, mi teniente general. Somos comodones, pastueños, mansos, dóciles, facilones, sumisos y con tendencia a desertar (¿otra vez? Ahora paro ya, en serio, es que me sale sin querer...) cuando nos aprietan las clavijas. No queremos obligaciones y nos conformamos con unos derechos justitos que nos permiten zampar la paella dominical con los amigos. El asombro del teniente general revela que, a nosotros la ciudadanía, nos tiene en alta estima. Pues no sé yo... Sospecha uno que nuestros políticos son nuestro reflejo como sociedad civil. Se sientan en sus butacas porque les hemos votado, con la nariz tapada, sí, pero nosotros depositamos el voto en la urna. ¿Podríamos aspirar a otra gente? Sí, pero no aparecen. Y la culpa es nuestra, de nuestra aterciopelada cobardía. Preferimos el quejido a la acción. Así somos los ciudadanos.

