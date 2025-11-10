Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Deleznable

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Acaso la lengua del teniente general Gan Pampols sufría una suerte de arresto civil cuando ejercía de vicepresidente para la reconstrucción. Liberado por fin de ... las penosas ataduras que aherrojan a todo aquel que se mete en política, pudimos disfrutar de la entrevista que le concedió a Las Provincias el pasado domingo. Disparó con calibre poderoso, el militar. Se conoce que su paso por la trinchera (y paro ya con el lenguaje guerrero, ustedes perdonen) política le tuvo escocido. Ni Les Corts son un cuartel donde prima la disciplina, ni la Generalitat la sala de banderas donde se reúnen los oficiales (ahora paro ya, de verdad). Algunos ya vimos que su misión estaba condenada al fracaso, en fin.

