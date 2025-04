Compartir

No me gustan los daños colaterales porque perjudican a los inocentes que pasaban por allí. Son injustos porque nos arrastran hacia el lodo de las ... maledicencias sin comerlo ni beberlo. El restaurante donde almorzaron el president de la Generalitat y la periodista ya era un lugar conocido, con una reputación intachable y con una nutrida parroquia que reunía amplios sectores de nuestra pomada milagrosa, de nuestra fogata de las vanidades. Incluso yo he ido un par de veces, y eso que me fastidia comer por ahí porque la tertulia tras la zampada me quiebra la rutina de la siesta. Pues ahora, ese restaurante, se ha visto obligado a erradicar su nombre de la fachada.

¿El motivo? Imagino que tanto hablar de ese espacio a raíz del drama de la gota fría no era plato apetitoso. Supongo que, con la chaladura imperante, muchos ociosos acudían hasta la puerta para realizar un selfi junto al rótulo y luego mandarlo a las amistades. Existe un turismo repugnante que busca con ahínco las desgracias para obtener fotografías. ¿Un gran incendio? Pues allí acuden para inmortalizarse incrustados en el paisaje infernal, apocalíptico y pletórico de cenizas. ¿Una guerra que cesó? Pues allá viajan para disparar fotos en las trincheras lubricadas por la sangre ajena. Sucedió también con el edifico quemado en Campanar. Qué ganas de conseguir protagonismo a costa del dolor del otro. Sin duda, estas actividades festivaleras de redes sociales, suponen una majadería que sólo evidencia pésima educación y nula empatía por el lado de los que las practican. 'El ventorro' (por fin escribo su nombre, y mira que deseaba evitarlo) no acarrea ninguna culpa ni respecto a los actos de sus comensales ni, mucho menos, a la tragedia de la dana. Pero sufre daños colaterales y prefiere renunciar a su nombre para evitar publicidad indeseable. Nada le podemos reprochar.

