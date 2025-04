El crujido intestinal

Lo que más teme el viajero que se traslada hacia territorios plagados de exotismo y habitantes pintorescos, pintorescos para nuestros ojos, que ellos se ven ... muy normales, como no podría ser de otra manera, viene con los problemas estomacales. El largo viaje de avión, el cambio de rutinas, la alimentación acaso demasiado especiada, demasiado picante o demasiado diferente, influyen en nuestro chasis y estos cambios desembocan en ese tránsito intestinal que puede funcionar, digámoslo así, a escape muy libre.

Un amigo estuvo viajando, en plan aventurero, durante un mes por la India. Saltaban de tren en tren y, en bastantes ocasiones, zampaban gracias a los puestos callejeros, lo cual equivalía a desarrollar una actividad de alto riesgo. Cuando regresó, le pregunté: «¿Qué es lo que más has echado de menos?». No dudó ni un segundo y contestó: «El inodoro. Al entrar en mi casa corrí al cuarto de baño, abracé la taza del váter y la acaricié». Los episodios de trastornos estomacales, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, son una mezcla de drama y comedia, o sea una 'dramedia', que se llama. Lo que ignorábamos es que, en algunas ocasiones, también suponen una punición que te penaliza duramente el bolsillo. Que se lo pregunten a Carlos Saínz, nuestro formidable piloto de Fórmula Uno. Estaba el hombre en Japón, sintió ese crujido intestinal, esos guturales borborigmos en las entrañas, y tomó, como es lógico, medidas en la intimidad. Sin embargo, por culpa de esa parada en los boxes del lavabo se retrasó para escuchar el himno japonés. Bueno, pues le han cascado 20.000 dólares de multa. Esto me parece injusto. Bastante castigo tenía con soportar ese mal trago del que, encima, nos hemos enterado todos. Carlos no pretendía irrespetar el himno, sólo que no podía demorar el derrape. Se han pasado de frenada con él.