Pues sí. Pues oye, pues que está muy bien la campaña lanzada desde el gobierno con algunos lemas estimulantes, sí. Uno de ellos, por ejemplo, ... el de «compra lo tuyo, defiende lo nuestro», me complace especialmente. Aunque también es verdad, y supongo que ustedes lo practican, que siempre que puedo compro lo nuestro, no tanto por chovinista chorra sino porque entiendo que aquí se elaboran, se fabrican y se cultivan buenos productos. Soy mucho de comprar y defender lo nuestro.

Sin embargo me barrunto, por desgracia, que en ciertas ocasiones funcionamos con el bolsillo adherido a la mente y con la cartera incrustada en el corazón. Buscamos, es inevitable, el mejor precio de la mercancía decente que nos ayuda a soportar los rigores de nuestras existencias. En este sentido, el otro día un amigo me contó una linda historia. Una oenegé dedicada con nobleza a los asuntos sostenibles, resilientes y resto de parafernalia bondadosa le encargó cientos de camisetas con su logotipo estampado en la parte frontal. Mi amigacho les explicó las dos opciones posibles. Con la primera les vendía camisetas tejidas de manera harto sostenible y relimpia, respetando el medio ambiente y a la naturaleza entera. Costarían seis euros la unidad. La segunda opción consistía en venderles camisetas manufacturadas en China, a saber de qué manera, pero casi seguro que polucionando a tope y pagando la mano de obra en plan barato, irrespetando sin duda el globo terráqueo. Costaban, las camisetas chinas, dos euritos la unidad. Eligieron la segunda opción, o sea la barata y contaminante. Aquí todos somos muy estupendos con lo nuestro siempre y cuando no afecte nuestra economía doméstica mediante peligrosa dentellada. Vivimos sometidos, en fin, bajo las leyes de la hipocresía. Pero conste que el lema me encanta: «Compra lo tuyo, defiende lo nuestro». Muy chulo.