Pura vida

Colocar la mercancía

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:55

Ignoro si fue un acto irresponsable o si intenté, desde las profundidades del subconsciente, preservar mi salud mental. A lo mejor todo es más sencillo: ... no me interesa escuchar en directo las palabras de un presidente instalado en la mentira desde el minuto uno. Perdió desde que sentó en la poltrona del máximo poder cualquier jirón de credibilidad, por lo tanto huyo de sus mensajes susurrados con el tono perfecto para dar pena a los espectadores que se dejan manipular porque son fanáticos de su cuerda. Ah, pobrecito, muchos le profesan enorme manía mientras él se preocupa por nuestro bienestar. Y eso que venía de apurar sus vacaciones en un hotel de lujo allá en Andorra...

Colocar la mercancía