Colocar la mercancía

Compartir

Ignoro si fue un acto irresponsable o si intenté, desde las profundidades del subconsciente, preservar mi salud mental. A lo mejor todo es más sencillo: ... no me interesa escuchar en directo las palabras de un presidente instalado en la mentira desde el minuto uno. Perdió desde que sentó en la poltrona del máximo poder cualquier jirón de credibilidad, por lo tanto huyo de sus mensajes susurrados con el tono perfecto para dar pena a los espectadores que se dejan manipular porque son fanáticos de su cuerda. Ah, pobrecito, muchos le profesan enorme manía mientras él se preocupa por nuestro bienestar. Y eso que venía de apurar sus vacaciones en un hotel de lujo allá en Andorra...

No merecía que le prestásemos atención, total, se podía adivinar la mercancía que nos iba a colocar, sus grandes clásicos. Primero, que si no le aprueban los presupuestos, él sigue. Esto ya roza la chaladura pues sin presupuestos numerosas partidas yacen huérfanas y se funciona a la cojitranca. Pero a él no le importa. Y segundo, su mejor éxito, cacareado por sus ministros, o sea lo de los jueces que investigan las cositas raras de su familia. Esos jueces son muy malos, muy bellacos, y pretenden dedicarse a la política. Y aquí nos acuchilla el temor porque estalla el verdadero peligro; esto es, atacar a la Justicia cuando esta se muestra independiente. Terrible. La verdad es que me alegro de haber sorteado la entrevista. Me hubiese provocado flato, migraña, nauseas, ardor estomacal, frío recorriendo en el espinazo y otra serie de teclas que no conviene fertilizar recién inaugurada la nueva temporada. Mientras tanto, la humillación aumenta. Entrullado Cerdán, ahora es Salvador Illa el recambio para efectuar graciosas cabriolas frente a Puigdemont, piruetas carísimas destinadas a despertar su piedad. Regresar a la cruda realidad duele bastante. Uf.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión