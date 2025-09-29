El cielo destructor

Compartir

Mientras tecleo bien temprano, escandalosamente temprano, tras el cristal contemplo unos nubarrones espesos que parecen moverse al ralentí como colosos amorfos que vienen del más ... allá. Avanzan, retroceden, se unen, se separan, se retuercen en lentos espasmos siniestros y se diría que gozan mostrando su fuerza de amenaza certera, constante. A lo mejor, unos nubarrones de ese porte le hubiesen encantado a lord Byron y al resto de románticos extasiados ante el poder de la naturaleza. Pero los dandis románticos, amantes de los excesos de todo tipo, jamás vivieron en nuestra Comunitat y por eso ignoraban hasta qué punto un ejército de broncas nubes, siempre al borde de la violencia infinita y letal a punto de estallar, puede encogernos el corazón.

Habrá que acostumbrarse a vivir componiendo semblante de «ay» cuando la previsión nos recuerda el drama de la gota fría. Habrá que asumir que más vale prevenir que curar y que la cautela es la mejor defensa ante el ataque. Ahora miramos el cielo sintiendo que no es nada protector, sino que puede resultar harto destructor y sólo cabe plegar las alas mientras cada cual le reza al dios de la tecnología, al Dios de los católicos, a los dioses de los druidas o a quien se prefiera ante las graves situaciones. «El miedo es libre», suelen decir. Es verdad. Pero frente al miedo y a las zarpas que nos agarran la garganta sólo cabe actuar con eficacia. Zafarrancho de combate y todos a sus puestos. Y, puestos a pedir, por favor, que alguien le aconseje al ministro Puente que no es momento para lanzar bromitas en sus amadas redes. El humor cafre mejor para otras ocasiones. Lo de este hombre no es normal. En vez de preocuparse por los dineros que todavía no han recibido algunos afectados, continúa con su guerrita de pésimo gusto. Su incontinencia verbal es otra lamentable, atroz tormenta.

