El cielo destructor

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:51

Mientras tecleo bien temprano, escandalosamente temprano, tras el cristal contemplo unos nubarrones espesos que parecen moverse al ralentí como colosos amorfos que vienen del más ... allá. Avanzan, retroceden, se unen, se separan, se retuercen en lentos espasmos siniestros y se diría que gozan mostrando su fuerza de amenaza certera, constante. A lo mejor, unos nubarrones de ese porte le hubiesen encantado a lord Byron y al resto de románticos extasiados ante el poder de la naturaleza. Pero los dandis románticos, amantes de los excesos de todo tipo, jamás vivieron en nuestra Comunitat y por eso ignoraban hasta qué punto un ejército de broncas nubes, siempre al borde de la violencia infinita y letal a punto de estallar, puede encogernos el corazón.

