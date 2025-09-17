Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cibermendicantes

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:37

De las redes conocíamos el poder que mana de una serie de influenciadores que se han adueñado de las mentes juveniles propensas al descalabro, a ... que les coman el tarrete, a que les guíen como ese pastor que conduce el rebaño de dóciles borreguitos que obedecen a cambio de su ración de hierbajos. Bueno, son los tiempos que corren y tampoco nos vamos a desesperar, que los padres se encarguen de la mocedad atolondrada que alumbraron. Acaso cuando cumplan años ellos mismos encontrarán su camino, su propia personalidad sin la necesidad de recurrir a los agentes externos que se forran a su costa.

