Cibermendicantes

De las redes conocíamos el poder que mana de una serie de influenciadores que se han adueñado de las mentes juveniles propensas al descalabro, a ... que les coman el tarrete, a que les guíen como ese pastor que conduce el rebaño de dóciles borreguitos que obedecen a cambio de su ración de hierbajos. Bueno, son los tiempos que corren y tampoco nos vamos a desesperar, que los padres se encarguen de la mocedad atolondrada que alumbraron. Acaso cuando cumplan años ellos mismos encontrarán su camino, su propia personalidad sin la necesidad de recurrir a los agentes externos que se forran a su costa.

Sin embargo, creo que se habla poco de un fenómeno, bastante curioso, protagonizado por otros forofos de las redes, y estos serían los 'cibermendigos'. Personas que, sin demasiado oficio ni beneficio, aplauden al líder, de la izquierda o la derecha, para ver si así consiguen un carguito bien remunerado que les solvente el fin de mes. Un amigacho me avisó sobre dos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y me enseña de vez en cuando sus mensajes y nos tronchamos observando su desvergüenza. Para el derechista, todo lo que hacen Feijóo o Mazón, merece su largo y profundo peloteo. Todo. Pura admiración de babas falsas y mendicantes. Para el izquierdista, todo lo que hace Sánchez le suena a música celestial y entonces derrama su hondo tono cobista. Pura genuflexión amazónica a base de saliva artificial. De esta manera, en realidad, entonan un «dame algo, por caridad, por favor», que resulta deprimente. Digamos que se dejan ver y, de esta forma, tratan de medrar por si recolectan algunas migas que les permitan salir de la mediocridad que les aplasta. Entiendo que la vida es en ocasiones dura, pero perder la dignidad de esa guisa quizá no compense. Claro que, igual logran alcanzar su meta y se meten la dignidad por donde les quepa.

