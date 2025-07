Chabolo acondicionado

Este calor infernal nos humilla proyectando su aliento diabólico. Lo malo de estas temperaturas es que te aplastan y te arrebatan cualquier aspiración que suponga ... un mínimo esfuerzo físico. Sobrevives bajo la brisa eléctrica del aire acondicionado y escapar de su radio de acción te provoca una desazón infinita. Qué buen chisme, el aire acondicionado. Ignoro quien lo inventó, quienes perfilaron su magia, pero merecen un Princesa de Asturias, un Nobel, un Óscar, un lo que sea para premiar su contribución a la humanidad.

Pero la vida sigue. Que se lo pregunten a Santos Cerdán, recién entrullado. O al tal Gallardo que utilizó triquiñuelas baratas para abrazar condición de aforado y mira que lo había negado. Lo negó hasta que le vio las orejas al lobo, y ahora la Justicia opina que cometió «fraude de ley». Me pregunto estos días, con la mente abrasada, si Cerdán, y el resto de presos, disfrutarán de las bondades del aire acondicionado. Ni idea, pero sé que en las cárceles españolas sí gozan de un privilegio que no encontramos en otros edificios de nuestra administración: el fumele. En efecto, los presos pueden fumar. Les pueden privar de libertad y de otras ventajas que disponemos los que nos moramos intramuros, pero si les arrebatas la nicotina quizá esto fertilice futuros motines y peleas en el patio por el control de unos pitillos clandestinos vendidos a precio de oro. Imagino que el otrora poderoso Santos Cerdán dominaba el cotarro, su cotarro, y sospecho que, allí en la jaula, el abismo se abre bajo sus pies. Sus antiguos compañeros de partido apenas le reconocen, o eso dicen, pues como ya no forma parte de la familia socialista no se habla de él. Le han borrado de sus recuerdos y ahora sólo su nombre hidrata amnesias y despierta recelos. Espero que el hombre, por lo menos, disponga de aire acondicionado en su chabolo.