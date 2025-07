No es casualidad

Comenta Compartir

No creo que sea una casualidad. Primero colonizas las instituciones que deberían ser independientes, ya saben, la Fiscalía General del Estado, el CIS, RTVE... Luego ... las erosionas, las degradas, las maltratas y las desvirtúas hasta convertirlas en herramientas que sirvan a tu persona y a tu partido. La gente de la calle no presta atención, no protesta y lo sabes, lo descubriste cuando tragaron con la ley del «sí es sí» que soltó violadores y cuando mentiste sin recato con lo de la amnistía y otros asuntos. El personal ignora qué es un Fiscal General del Estado o a qué leches se dedica el Tribunal Constitucional pumpidesco. El pueblo anda con su fin de mes, con sus vacaciones, con los líos de sus retoños. Pero cuando te cargas tantas instituciones, no es casual que lo demás también se deslice cuesta abajo.

Carreteras en mal estado, trenes que yacen comatosos en páramos desiertos, aeropuertos de postín colapsados... Todo esto acaso sea consecuencia de la degradación que padecemos. Roma cayó cuando su administración dejó de funcionar como una máquina lubricada. Si las instituciones se tornan cochambre, el resto sigue la senda porque el ambiente es de inutilidad, de gente contratada a dedo que no tiene ni idea del mantenimiento de las infraestructuras. Un ingeniero que trabaja en la refinería de una multinacional me contó que, antes, cuando acudías al ministerio (de industria, en este caso), te recibían funcionarios que eran técnicos expertos en la materia. Se entendían rápido. Eso se terminó. Ahora te reciben los que disfrutan del enchufazo, y no se enteran. Y como son unos lerdos, sospechan, puro complejo de inferioridad, de los que sí controlan acerca de la materia a tratar. De ese modo en vez de solucionar los entuertos los problemas se atascan. Todo influye. Si alguien cree que tanta bellaquería no nos alcanza, se equivoca.

