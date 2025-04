Lo de las 'casas modulares' para solucionar el problema de la vivienda imagino que no es sino otra milonga para fertilizar las esperanzas de los ... desesperados que no pueden emanciparse. De todas formas, 'casa modular' suena de maravilla, suena a fantasía. Parece que se refieran al blanco refugio de un astronauta veterano, o a la morada de unos muñecos de cera articulados, o a la linda choza de un amante de los bosques que preferiría morir antes que contaminar la naturaleza tirándose un cuesco, o al bello apartamento de un influencer que graba vídeos resilientes a cascoporro. 'Casa modular' emite una musiquilla a casita muy cuqui, muy gustosa, muy acogedora, muy apetitosa.

Claro que, una cosa es la promesa y otra la realidad. A lo mejor, sospecho, eh, que tampoco deseo aguar la fiesta, si organizamos un barrio periférico de «casas modulares de alquiler social», quizá, con el transcurrir de los años, nos encontremos con un gueto algo lóbrego y las felices casas modulares yacen descascarilladas, algo amustiadas, pelín abolladas, en fin, como un tanto descalabradas. Por otra parte, si pretendemos, anhelo sin duda pletórico de nobleza, sembrar de tales casitas cuquis nuestra geografía, no creo que, de momento, existan muchas empresas dedicadas a la modulación habitacional, con lo cual me temo que terminaríamos comprando el invento a los chinos, como de costumbre. Ignoro si por suerte o por desgracia, pero los españoles estamos enganchados al ladrillo, por mucho que nos cisquemos en él cuando soplan los vientos de las crisis tenebrosas. Nos chifla el cemento y el ladrillo porque sólo bajo esos techos recios nos sentimos como en casa. Aunque, también es verdad, corren nuevos tiempos y entre las casas modulares y la nada, pues nos conformaremos con lo modular, supongo. Cuando no hay lomo, de todo como. Es triste, pero es así.