Fuera de casa

Así como el 'flâneur' callejea sin rumbo fijo, deteniéndose frente a un escaparate o serpenteando allá en una artrítica arteria que llama su atención, el ' ... bambador' pisa el asfalto para acudir hasta lugares donde piensa encontrar amigos o donde puede comprar, tras pertinente pesquisa, lo que busca. 'Bambar' es otra de esas maravillosas palabras valencianas que dejan hueco a la imaginación del lector. Bambar equivale a vagabundear, a circular, a vagar, a pasear en plan remolón. El 'flâneur' navega desbrujulado, incluso desdibujado; el bambador, quiero creer, camina un poco a salto de mata pero quizá con un recorrido asentado en su sesera.

La mayoría de mis amigos bamban mucho. Cada vez que les llamo, nunca están en casa. «¿Ya estás bambando?», les digo. Y sí, en esas están. Al bambador la casa se le cae encima, que es otro de esos fenómenos que me encantan. Los que militamos en el bando de los caseros, de los que creemos que lo mejor, con diferencia, es yacer bajo nuestro techo pues nuestra morada no es sino refugio sentimental, moral y espiritual, respetamos mucho los que andan por ahí como peonzas, pero nos cuesta entenderlos. Parece que Ribó forma parte del grupo de los que aman bambar con cierto frenesí. Tanto, que no le localizaban. Según alguna fuentes, «nunca está en casa». Sospecha uno siempre de los que jamás leen ni la etiqueta del champú y de los que nunca están en casa. ¿Acaso reciben clases clandestinas de esperanto? Supongo que lo mío no es normal, porque si me sacan de mi palocueva, y de mi barrio, al cabo de unas horas siento que me atrapa el apechusque, el telele, el sofoco, el paralís. Mi hogar es el terreno sagrado que mezcla el amor de la madre que se fue y el blindaje de un acorazado. Bambaba uno de joven, y bastante. Pero alcanzada cierta edad, pensé que el bambar suponía importante fuga de tiempo.