La campechanía y el latín

No he consultado ningún diccionario, pero entiendo que la campechanía implica ese arrebato mediante el cual se te acerca alguien cargado de falsa y excesiva ... simpatía y, además, se permite invadir la burbuja íntima de tu espacio sagrado con unas palmadas un tanto avasalladoras. No me gusta la campechanía. Otra cosa, diferente, quiero entender, es la calidez que fluye de la proximidad. Ahí sí puedo jugar.

No quiero un rey campechano, ni un presidente del gobierno campechano, ni un Papa campechano, ni un jefe de oficina campechano y pelma que luego te despide a traición, pues la campechanía es un arma de doble filo preñada de ponzoña. Cercanos cuando toca, bien; campechanos sin venir a cuento, no, que no fío porque seguro que algo ocultan. Sin embargo, con los tiempos que corren, parece que la campechanía se considera un mérito, una virtud propia de los seres de luz. Demarró en la más suntuosa sala de reuniones del planeta el cónclave. Algunos aspiraban y suspiraban por un Papa harto campechano. No es mi caso. Preferiría un Papa sabio en filosofía y sublime en teología, uno que se mostrase cercano, claro, pero que marcase las distancias, que para eso es el Papa. La campechanía erradica el halo místico que envuelve la figura que debe de flotar sobre nuestros espíritus. Pero sobre todo, aunque esto suene impopular, me encantaría que el nuevo Papa, León XIV, y de momento poco sé de él y no me aventuro sobre sus futuras decisiones, recuperase el latín, que para eso es el idioma de la Iglesia, y que este se promocionase cuando las misas. Total, si una parte de los feligreses meditan cuando el sermón cuestiones como "¿he girado bien la llave al cerrar la puerta?", qué importa si escuchan un poco de ese musical latín que reconforta el alma y nos traslada hacia otras esferas. Sé bien que esta batalla esta perdida, pero complaciendo a los progres que jamás renunciarán a su ateísmo, tampoco sospecho que el nuevo Papa consiga grandes metas.

