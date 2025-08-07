Sí, el calor aprieta

Quizá nuestras pinzas andan en pleno derrapaje por la ola de calor que con tanto bombo y tanta trompeta, fanfarria apocalíptica, anuncian desde los noticieros ... y otros medios. Que si las noches tropicales como si fuesen a bailar tocadas por el caribeño y frondoso sombrero de Carmen Miranda, que si las aguas del mar recalentadas hasta extremos de humeante sopa invernal, que si los termómetros andan desbocados...

En agosto el calor es un bofetón ardiente que te produce una modorra perpetua y un cansancio constante desde que tengo uso de razón. Vale, sí, de acuerdo, en la España del interior viven o sobreviven en una suerte de horno cuando la cosa aprieta, pero durante esta cacareada y promocionada ola de calor en la costa valenciana, más o menos, hemos respirado por las noches y también por el día. Según he visto en las redes así de reojo, hace algunos años los mapas del hombre del tiempo no abusaban del rojo infernal. Ahora sí. Y eso descalabra nuestro precario equilibrio mental. Observas esos mapas del infierno terrenal y te atrapa la congoja y sientes deseos de emigrar hacia Alaska para sufrir el frío y regodearte con unos buenos sabañones en los pies. Emplean, en las noticias, un tono de hecatombe que asustaría al mismísimo Rambo. El calor, cuidado, máxima precaución que el calor acuchilla. Sólo les falta añadir, como se supone que se establece en los naufragios (salvo que el capitán sea el Schettino aquel del crucero que embarrancó), lo de «las mujeres y los niños primero». Ignoro a qué viene tanta alarma, tanto psicodrama. El calor me asalta cuando una ministra de Universidades o algo así defiende a capa y espada al compañero que, presuntamente, falsificó su título. Y también cuando Sánchez se toma 23 días libres para descansar, y eso que desapareció aquellas 5 jornadas para meditar. Caliente estoy ante estos abusos.