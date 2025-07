Buñuel y la ley

Me resultaría temerario y descerebrado opinar sobre los flecos jurídicos que emplea un juez cuando anda metido en faena, cuando pregunta, cuando investiga y cuando ... dicta sentencia. ¿Y quién soy yo para lanzar estupideces como si fuese un ministro del montón cacareando lo de 'lawfare'? Sí tengo claro que la mayoría de los togados son gente preparada y honrada, y que si prospera la ley de Bolaños retrocederemos en cuestiones de independencia, con lo cual nuestra democracia se tornará cojitranca. Me fío del juez Peinado y también de la juez de la Dana, pese a ignorar su nombre y pido perdón, aunque esto es buena señal.

Pero algo cinéfilo sí soy. Y de Buñuel no ando escaso. Leí de joven sus memorias y, por devoción, también varios ensayos que analizan sus películas. Sus obras siempre me gustaron por la mala leche que desprendían, porque te removían las entrañas, por el surrealismo que mana de muchas de ellas y por la fina, ácida ironía, que también destilan. En vista de todo esto, les confieso que me ha conmovido que la juez de la Dana haya recurrido a Buñuel. «Lo que dice del Cecopi me recuerda a la película 'El ángel exterminador'», parece ser que le ventiló a Mompó. Admirable. Una juez así la quiero siempre en mi equipo. ¿Adivinó Mompó la referencia a Buñuel? Ojalá. Y, ya puestos, me encantaría averiguar cuántos de nuestro políticos son capaces de reconocer que 'El ángel exterminador' es una película dirigida por el divino aragonés que era pura tamborrada de Calanda bullendo en su sesera. Y, como estoy en plan cabronazo desconfiado, no estaría de más descubrir cuántos de nuestros actuales líderes políticos controlan quién era Buñuel. Igual algunos creen que se trata de un perfume antañón. Un examen de básica culturilla general bastaría para chequear lo que atesoran sus faltriqueras. Y quizá saltarían lindas sorpresas...