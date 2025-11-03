El bolsillo de la estrella

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

Las preferencias o las tirrias son irracionales y ahí reside su gracia. Actores, pintores, escritores, celebridades del lado frivolón e incluso los rostros que observas ... en el vecindario, pasan el filtro de tu caprichoso paladar. Unos te caen bien y otros mal, y no importa si muestran excelencia en lo suyo o si opinas que su labor supone una desgracia para la humanidad. Johnny Depp siempre me cayó bien. Pero imagino que, ahora, cuando hemos averiguado que se ha rascado 65.000 dólares para ayudar una escuela de música de Massanassa, todos le adoramos, ¿verdad? Ha sido un detalle que valoramos. Al fin y al cabo, ¿qué necesidad tenía la estrella hollywoodiense de colaborar ante una lejana desgracia?

