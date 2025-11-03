El bolsillo de la estrella

Las preferencias o las tirrias son irracionales y ahí reside su gracia. Actores, pintores, escritores, celebridades del lado frivolón e incluso los rostros que observas ... en el vecindario, pasan el filtro de tu caprichoso paladar. Unos te caen bien y otros mal, y no importa si muestran excelencia en lo suyo o si opinas que su labor supone una desgracia para la humanidad. Johnny Depp siempre me cayó bien. Pero imagino que, ahora, cuando hemos averiguado que se ha rascado 65.000 dólares para ayudar una escuela de música de Massanassa, todos le adoramos, ¿verdad? Ha sido un detalle que valoramos. Al fin y al cabo, ¿qué necesidad tenía la estrella hollywoodiense de colaborar ante una lejana desgracia?

Aunque, ya puestos, constato un fenómeno curioso; esto es, si la persona que contribuye con su flus viene del lado glamuroso de la vida, el culo se nos torna, de manera unánime, burbujeante Pepsi Cola. Sonreímos, sentimos que hay gente molona en esta dura vida, lo comentamos cuando nuestras cenas con los amigos, en fin, esas cosas. Sin embargo, si los que derraman el dinero son empresarios, ah, entonces dudamos, sospechamos que alguna maldad ocultan y le atribuimos a la dádiva poderes malignos o, en cualquier caso, ocultos. Esto le sucedió a Juan Roig cuando soltó pasta directa y gansa encauzada hacia los negocios devastados por la dana, y también a Amancio Ortega al donar bella maquinaria para luchar contra el cáncer. Como sociedad, parece que andamos encorsetados por las cadenas que nacen de los tópicos. Si eres empresario gordo y de éxito, no eres persona de mérito, sino que necesariamente te lo has montado de explotador, de

chanchullero, de triquiñuelas, por lo tanto muchos compatriotas negarán tus gestos bondadosos. En cualquier caso, más arrebatos generosos quiere uno vengan de Roig, Ortega o Depp. Que cunda el ejemplo.