El blondo nos encaloma

Supongo que se trataba de elegir entre susto o muerte, o entre Guatemala o Guatepeor, o entre Tamara/Yurena o Loli Álvarez, o entre la ... caspa o la roña, y al final tenemos un resultado bastante pésimo para nuestros intereses pero, según comentan los jefes de la Unión Europea, podría ser mucho peor. En esta vida siempre se puede ir a peor. Todos conocemos personas que desde la pubertad han ido a peor. De fracaso en fracaso hasta la derrota final. Quizá también nos afecta que, al fin y al cabo, la vieja UE no es sino un lugar poblado por personas que representan un fin de raza. El óxido corroe nuestras osamentas. Incluso algunos opinan que, en vista del arte y la pericia (véase la ironía) de nuestros mansos dirigentes, nos acercamos hacia el final con cierta dignidad.

El acuerdo entre los USA y la UE no se nos antoja un buen negocio para nuestras buchacas. Pero lo curioso del asunto es que Trump sale ganando. Vivimos convencidos de que Trump es un botarate, un bocazas, un iletrado, un piernas, un calentorro que disimula sus anteriores calenturas y un blondo de tez anaranjada coronada por una extravagante arquitectura capilar, pero resulta que este hombre al que se le niega cualquier capacidad nos ha encalomado y sin vaselina que suavice el dolor. Si un tipo tan absurdo como Trump nos ha vencido por goleada, ¿qué decir de nuestros gerifaltes derrotados? Aquí siempre creemos que somos muy listos y los yanquis muy tontos. Pero luego resulta que consumimos sus tecnologías, nos municionamos con sus armas, vestimos con sus pantalones vaqueros, zampamos su comida rápida (en España menos, que las tapas son invencibles), escuchamos sus músicas y leemos a sus autores con veneración entre pueril y paleta. Pues no sé yo. Que me lo lo expliquen. Trump, en efecto, segrega la sensibilidad de búfalo, pero sabe negociar y nos ha doblegado.