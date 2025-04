Compartir

Supongo que a esto hemos llegado degenerando, como aquel banderillero de Belmonte que acabó de gobernador civil tras renunciar al traje de plata. Salomé Pradas ... al menos confesó que, de emergencias, no tenía ni idea. Yo tampoco, por cierto. Me hablan de emergencias y si me preocupo de algo es de comprar veloz un par de cartones de tabaco para que no me falte la nicotina durante unas semanas. Pero yo no ocupaba cargo cuando la trágica inundación, y ella sí. Además me extrañaría, a mi edad, aceptar un cargo de la administración pública, aunque fuese enchufado con curro de cobrar sin dar ni golpe como Jessica y las otras sobrinas.

Lo que observamos con Pradas viene siendo la costumbre desde hace un par de décadas. El otro día, en un 'voz baja' de aquí mismo, leímos el caso de una mujer que aspira a entrar en el Consejo de Seguridad Nuclear. También reconocía, la aspirante, que de la cosa nuclear sabía más o menos lo que usted y yo, o sea el pez de tres ojos de Los Simpsons y que Chernobil petó apocalíptico. Esa mujer fue Secretaria de Estado de Sanidad, también fue directora del Comité Antidopaje y luego la reciclaron en el gabinete de Sánchez. De entrada, observo la cantidad de butacas que hay por ahí esperando un alma inocente dispuesta a cobrar soldada puntual. Los puestos que son meros pagasueldos me maravillan. Y luego, resulta delicioso comprobar la cantidad de gente que es así como un multiusos total. Sirven para todo. Para un roto y para descosido. Conocí a varios tipos que iban saltando de cargo en cargo sin que las diferentes ocupaciones coincidiesen. Estaban en Sanidad, luego marchaban a Patrimonio y luego a Deporte. Se trataba, en fin, de asegurar el jornal a los militantes, que para eso los partidos políticos dan de mamar a sus disciplinados vástagos. Sí, hemos degenerado y nada indica que se corrija el entuerto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión