Baile laboral

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:02

Creía uno, en su burbuja de puro despiste, que el pluriempleo no era sino actividad como muy de los tiempos del 'landismo' y también del ... franquismo, pero parece que estaba uno, como casi siempre, equivocado. Me ha sacado del entuerto Montse Mínguez, socialista en ascenso en vista de los descalabros de otros compañeros suyos, al explicarnos que, esos 840.000 pluriempleados, en realidad, representan «actividad y diversificación». Vaya, oye, qué bien, qué nervio, el de nuestro mercado laboral.

