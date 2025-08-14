Creía uno, en su burbuja de puro despiste, que el pluriempleo no era sino actividad como muy de los tiempos del 'landismo' y también del ... franquismo, pero parece que estaba uno, como casi siempre, equivocado. Me ha sacado del entuerto Montse Mínguez, socialista en ascenso en vista de los descalabros de otros compañeros suyos, al explicarnos que, esos 840.000 pluriempleados, en realidad, representan «actividad y diversificación». Vaya, oye, qué bien, qué nervio, el de nuestro mercado laboral.

Asociaba uno, en su error, los pluriempleados a esos personajes de los tebeos 'DDT', 'Pulgarcito' y 'Tío Vivo', caricaturas que mostraban a la perfección, mediante un humor, en ocasiones, muy ácido, negro y corrosivo, un retrato de la sociedad española de aquellos tiempos. Sorteaban la censura porque la estulticia del censor jamás podía imaginar que, en unos inofensivos cómics para chavales, se disparasen salvas de realidad berlanguiana. En esas historietas, no era raro que, el padre de familia (por ejemplo Rosendo, el de 'La familia Cebolleta'), recurriese al pluriempleo para alcanzar, a trancas y barrancas, el fin de mes. Si sólo disponían de un empleo, buscaban otro con ahínco. Sospechaba uno que, en general, el pluriempleo no era sino el fracaso de los gobernantes incapaces de instalar las necesarias disposiciones para evitar que la gente saltase de trabajo en trabajo para reunir las miguitas del bienestar. Pero, según la diputada Mínguez, sería justo lo contrario, pues apunta también que no conviene maridar el pluriempleo con la precariedad. A mi vera se mueven varios amigos pluriempleados, recuérdenme que les deslice las enseñanzas de esta socialista, seguro que les cambia el carácter, a mejor, se entiende, porque los tíos suelen gastar eterno mal humor por culpa de su baile laboral. Son unos aguafiestas y no se habían enterado.