La 'asesora' de Juana

Cuando una pareja se rompe en medio millón de pedazos y, entre ellos, estalla una guerra con proporciones de apocalipsis nuclear, resulta difícil tomar posiciones ... porque sólo nos basamos en nuestra percepción, en nuestro instinto, a veces también en otras quiebras que hemos conocido de muy cerca, incluso demasiado cerca. El caso de Juana Rivas lleva años flotando sobre nuestras cabezas. Y hay algo histérico en todo este asunto, hablemos claro. Lo malo es que existe un menor de edad y se ignora hasta qué punto le han sorbido el seso, o no, yo qué sé. Pero desde luego y, en fin, desconocemos hasta qué extremos se eleva su sufrimiento con tanto ir y venir en mitad del huracán de la jauría.

Que sepamos, los jueces (y las juezas) son claros al respecto: el padre puede marcharse con su hijo. Y no creo que la tribu de los togados, en extraña unanimidad, acaso en perfecta conjura, pretenda que la vida del chaval sufra tormentos o la muerte allá en Italia. Por supuesto no conviene fiarse del aspecto de la gente, pero el padre, en vez de un mafioso italiano que trabaja de guardaespaldas para un capo del clan de los Corleone, parece un monaguillo apardalado que ni siquiera se pimpla un sorbo del vino sagrado aunque sea para chulearse con los amigos. Sin embargo, el elemento que me chirría, que me preocupa, es el de la 'asesora' que acompaña a Juana en su batalla. Uf, qué miedito segrega, la tía. Una serpiente de cascabel a su lado se me antoja una mascota risueña. ¿'Asesora' de qué? Quizá Juana debería de empezar por rodearse de otras personas más sensatas, me barrunto. Y, como no podía ser de otra manera, algunos ministros instalados en la recalcitrante cobardía del «bienquedismo», sin prestar atención a las sentencias, por supuesto cierran filas con Juana. Pues oye, que nombren a la 'asesora' subsecretaria de Adif, por ejemplo.