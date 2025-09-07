Me encanta que te compres un perrete, le pongas de nombre 'Bicho' y le brindes un cariño que él devuelve con su amor. Se come ... tus calcetines porque su juventud le provoca ardor alimenticio, pero te ríes de sus apetitos. Aprecio que te agencies un gatete, le llames 'Sombra' y disfrutes con sus elegantes, silenciosos andares de felino espabilado. Cuando ronronea sobre tu regazo se te cae la baba y le rascas la panza para que te adore, cosa que nunca tienes clara. Entiendo la pasión hacia las mascotas, sí.

Lo que me cuesta comprender es la querencia hacia los animales «exóticos». En apenas pocos días han descubierto un zoo con bichos en peligro de extinción y a otro menda que guardaba varias serpientes, pitones y boas, en su hogar. Si los usan como animales de compañía, poca amistad te ofrecen los reptiles o los animales salvajes que necesitan libertad y aire fresco. Parece que se dedicaban al comercio con ellos, o sea a venderlos. Y si los desalmados mercadean con seres vivos esto se debe a que existen compradores. Se diría que no se conforman con el perrete o el gatete, necesitan epatar a los amigos, sentirse únicos al poseer un pieza prohibida. Lo clandestino, ya sabemos, atrae. Los garitos ilegales, las apuestas ilegales, las sustancias ilegales, tienen su público, sin duda un público infantil que se cree 'malote' por acudir a ciertos lugares. Allá ellos. Pero cuando se trata de animalicos, involucramos otros elementos, y por ahí no vamos bien. Imagino que la clave reside en ese «exótico». Seguramente una parte del personal se traga que sale de la normalidad, de lo corriente, si abraza el exotismo. Necesitan un viaje exótico, una cena exótica, ropa exótica, incluso una novia o un novio exótico, porque así sienten que están por encima de la masa. Pues que no sean tan merluzos y que dejen en paz a los animales exóticos.