Alcaraz, otro facha

Con la alegría habitual que nos caracteriza, ya he encontrado a un par de personas que me han asegurado, muy serios, que Alcaraz «es facha». ... He procurado fijarme por si portaba una pulserita con la bandera española enroscada en la muñeca. Me ha parecido que no, pero tampoco puedo certificarlo, no me atrevo. Lo de la bandera rojigualda es curioso, los mismos que no la llevarían para no quedar como malignos fachosos, luego exhiben la bandera inglesa o americana, y bien grande, en sus camisetas. También son capaces de enfundarse prendas donde leemos 'Universidad de California', o 'Harvard', y no consta que se hayan educado allí, sin embargo se les ve orgullosos de tal guisa. En fin.

Quizá es que, cualquier compatriota que triunfa, consigue el marchamo de «facha» porque el verdadero zurdo español, por alguna extraña razón, estaría condenado al fracaso, a la derrota, al mar de caspa y al océano cutre. Si tienes éxito en la empresa privada y te forras de manera legítima, sin duda se debe a tus artes fachosas. Y en el deporte, pues un poco lo mismo. Por otra parte, oye, es una idea, se conoce que si las victorias caen de tu lado esto obedece fijo a que has explotado a la clase trabajadora aunque tus empleados sean el entrenador, el fisio, el colega que te acompaña para darte bola y un par de mozos polivalentes para lo que sea. Alcaraz tiene 22 añitos y destila espontaneidad, naturalidad. Algunos opinan que el gesto de su mano hacia la oreja para efectuar con ella trompetilla es propia de un creído, de un sobrado. No comparto esta opinión. Imagino que su ademán sirve para reafimarse ante los puntos importantes. No le observo chulería, sino saludable personalidad. Pero esto es España, amigos, y pese a la gloria que ganas al coronar ciertas cumbres, siempre chocas con los resentidos habituales de rabioso rostro avinagrado.

