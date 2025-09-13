Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario en España este viernes

Alcaraz, otro facha

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

Con la alegría habitual que nos caracteriza, ya he encontrado a un par de personas que me han asegurado, muy serios, que Alcaraz «es facha». ... He procurado fijarme por si portaba una pulserita con la bandera española enroscada en la muñeca. Me ha parecido que no, pero tampoco puedo certificarlo, no me atrevo. Lo de la bandera rojigualda es curioso, los mismos que no la llevarían para no quedar como malignos fachosos, luego exhiben la bandera inglesa o americana, y bien grande, en sus camisetas. También son capaces de enfundarse prendas donde leemos 'Universidad de California', o 'Harvard', y no consta que se hayan educado allí, sin embargo se les ve orgullosos de tal guisa. En fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  5. 5 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos
  10. 10

    Gan Pampols, en su cuenta atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alcaraz, otro facha