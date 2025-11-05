Agilizar el pago

Cualquier autónomo de los que viven/sobreviven gracias a su pequeña empresa, si se lo puede permitir, renuncia a trabajar para las administraciones públicas porque ... desde los chiringuitos tardan un huevo en pagarte y eso les perjudica la contabilidad, la estabilidad, la espiritualidad, el humor, el amor y lo que ustedes prefieran. En caso de apuro, si no tienen más remedio, prestan sus servicios a esas administraciones. Pero asumen que, para cobrar, la santa paciencia les acompañará. Tardan en soltar la mosca, pero al final siempre la derraman, y eso al menos supone un ligero aliciente.

Pero claro, estos pequeños empresarios acostumbrados al funambulismo que les afila el aliento cada mañana, a lo de salir a la calle con el cuchillo entre los dientes, a lo de buscarse la vida tomando cafés con media humanidad, no contaban con lo primordial, o sea con disponer de un padrino, o 'madrino', o 'señor Lobo' de esos que te alivian los problemas gracias a sus contactos. Koldo llamaba a Ángel Víctor para reclamar el pago de las mascarillas y otros derivados pandémicos y el susodicho, que para eso mandaba en las Islas Canarias antes de ser ministro, a su vez apretaba a la persona que se encargaba de esas tareas burocráticas, económicas. Así funciona la vida en algunos ambientes. Lo de siempre, vaya. Las relaciones personales basadas en compartir el carné del mismo partido político. Los favorcillos brotan cuando se comparte la ideología y el vino, que entonces lo agreste se torna aterciopelado, la espera no desespera y el agua turbia se torna clara mientras el tintineo de las monedas alegra al que vende y encima recibe el pastizal rapidito. De alguna manera, jamás escapamos de ese bucle que empieza y acaba con el enchufe de costumbre. En España, si no gozas de un bonito enchufe que agiliza las martingalas, las tinieblas te sepultan.