Hace una semana cité en esta misma sección a Gil Albert y su reivindicación de lo mucho que hay que ver «cerca de uno». Precisaba ... el gran escritor: «Eso sí: verlo bien visto». Valencia, añadía yo, es en ese sentido una ciudad inagotable. De inmediato me llegó este mensaje en mi cuenta de Facebook: «En nuestra galería Lu Gorrizt en Ruzafa (Duque de Calabria, 6) seguimos inspirando esa Valencia inagotable que mencionas. Será un placer recibirte y mostrarte nuestro pequeño universo artístico».

Acepté la invitación y a la mañana siguiente -jueves 30- me acerqué con mi hermana Julia -que vive al lado- a Lu Gorrizt Art, galería de arte desconocida por mí pese a las muchas veces que he pasado por su puerta. Es cierto, vemos una y otra vez nuestro entorno, pero no lo vemos «bien visto».

Me alegró saber que mi barrio -yo nací en Ruzafa- se haya enriquecido culturalmente estos últimos años con la apertura de una ambiciosa galería de arte inaugurada en 2021, tras la pesadilla del Covid. Lu Gorrizt, un magnífico pintor abstracto, es el propietario, director y artista principal de la galería. Explora el lenguaje del color y la materia con una apasionada gestualidad. Los suyos son a veces abrazos y a veces mecanismos de ataque y defensa.

La aportacióin cultural de Lu (Luis es su verdadero nombre) a Ruzafa es muy apreciable y se suma a la de Alba-Cabrera, galería en Joaquín Costa. Pensé estos últimos días sobre la riqueza biográfica de Ruzafa-Ensanche, un barrio en el que nacieron Luis García Berlanga (1921-2010), el Príncipe Gitano (1928-2020) y el cartelista y artista Rafael Raga (1910-1985). Y un barrio en el que vivieron durante años los tres componentes iniciales de 'Equipo Crónica': Rafael Solbes (1940-1981, residió en Duque de Calabria-Peris y Valero), Manolo Valdés (1942, vivió en Doctor Sumsi) y Juan Antonio Toledo (1940-1995: residía en la calle Pedro III el Grande). Por cierto, el futbolista Waldo (1934-2019) fue el propietario en Duque de Calabria (el mismo edificio en el que tuvo casa Rafael Solbes) un comercio de ropa y objetos deportivos.

Me centro en el tramno de la GV Marqués del Turia hasta la Avenida Reino de Valencia. Las referencias notables son numerosas. En ese entorno estuvieron los cines Goya, Avenida y Tyris. Y un poco más lejos, los cines de barrio Iberia, Ideal y Mundial. Milagrosamente, sigue abierto el D'Or, en Almirante Cadarso: es el único cine de reestreno que mantiene sesiones dobles en Valencia. El jueves por la mañana me acerqué a verlo ('bien visto', pero solo su exterior): dos películas en cartel: 'Un like de Bob Trevino' (Tracie Laymon, 2024) y 'F1: The Movie' (Joseph Kosinski, 2025, con Brad Pitt). Precio de la entrada, 4 euros (mejor, imposible).

Restaurantes de prestigio abiertos desde hace tiempo: Riff, Goya, Los Madriles, Kongo (con un atractivo tapeo y dos gratas terrazas), La Salita (cocina mediterránea de innovación en una elegante vivienda del siglo XVIII), La Barra, Roberto, Casa Juan, Melocomo, Nativo (cocina argentina y mediterránea), Ultramarinos Huerta, Nozomi Sushi Bar... Y como gran proveedor, el Mercado de Ruzafa, muy cercano en todos los sentidos.

En la zona ha habido un nuevo ingreso culinario en los últimos años: La Pichurrita, especializado en tortillas -de todo tipo- y croquetas. A un nombre como 'La Pichurrita' yo no me sé resistir.