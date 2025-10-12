Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reivindicación de Aurora Bautista

En el centenario de la protagonista de 'Condenados' y 'Locura de amor', FlixOlé recupera algunos de sus mejores trabajos

RAFA MARÍ

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:59

Durante más de una década fue la gran estrella del cine español por sus interpretaciones en cuatro películas de la productora valenciana Cifesa, las ... cuatro dirigidas por Juan de Orduña: 'Locura de amor' (1948), 'Agustina de Aragón' (1950), 'Pequeñeces' (1950') y 'Teresa de Jesús' (1961). Su rasgo más personal era la voz, una de las más singulares de la historia del cine. Era la suya una voz grave, de gran teatralidad y con entonaciones solemnes. Estos días se conmemora el centenario de Aurora Bautista (15 de octubre de 1925, Villanueva de los Infantes-27 de agosto de 2012, Madrid). La plataforma FlixOlé, especializada en cine español, se suma al centenario con la recuperación de algunos de sus mejores personajes.

