Reivindicación de Aurora Bautista

Durante más de una década fue la gran estrella del cine español por sus interpretaciones en cuatro películas de la productora valenciana Cifesa, las ... cuatro dirigidas por Juan de Orduña: 'Locura de amor' (1948), 'Agustina de Aragón' (1950), 'Pequeñeces' (1950') y 'Teresa de Jesús' (1961). Su rasgo más personal era la voz, una de las más singulares de la historia del cine. Era la suya una voz grave, de gran teatralidad y con entonaciones solemnes. Estos días se conmemora el centenario de Aurora Bautista (15 de octubre de 1925, Villanueva de los Infantes-27 de agosto de 2012, Madrid). La plataforma FlixOlé, especializada en cine español, se suma al centenario con la recuperación de algunos de sus mejores personajes.

Su formación actoral se forjó en el teatro clásico, sobre todo con sus trabajos dirigidos en los años 40 por Luis Escobar (el futuro marqués de Leguineche en películas de Berlanga). La lista de los autores es impresionante; Shakespeare, Schiller, Sófocles, Eurípides, Lope de Vega, Calderón de la Barca...

La revista 'Fotogramas' de este mes celebra el centenario de la actriz recordando varias de sus películas. Además de las ya citadas 'Locura de amor' y 'Teresa de Jesús', también reseña dos títulos imprescindibles en su carrera: 'Condenados' (Manuel Mur Oti, 1953, un film a reivindicar) y la extraordinaria y conmovedora 'La tía Tula' (Miguel Picazo, 1964, basada en la novela homónima de Miguel de Unamuno), una de las cumbres del cine español.

Ya que 'Condenados' no es demasiado conocida y apenas ha sido proyectada en TV, movido por mi deseo de abrir el apetito de los cinéfilos inquietos, reproduzco algunas volcánicas líneas de diálogo de Aurora Bautista en esta película. Su personaje, Aurelia, le dice a su marido José (Carlos Lemos): «Quiero compartir todo lo tuyo, llenarme el cuerpo con tus amarguras». Más adelante, Aurelia le pregunta a su celoso esposo: «¿De qué tienes celos? ¿De mi pelo, de mis ojos, de mi boca, de mi cara? Entonces arrasa mi pelo y arráncame la boca y quémame la carne». Más calentura mental y corporal, imposible (datos tomados del libro colectivo 'El deseo femenino en el cine español (1939-1975). Cátedra). El guion de 'Condenados' es de José Suárez Carreño y del propio Mur Oti.

Hace unos días reivindiqué la carrera de Aurora Bautista (con sus altibajos) ante dos amigas cinéfilas que debido a su edad no conocieron la etapa de esplendor de la protagonista de 'Condenados'. Exigí a ambas que a la semana siguiente me pasaran un informe sobre sus investigaciones, cuyo premio sería el de conocer mejor la historia del cine español.

He aquí los informes que recibí de mis estupendas discípulas cinéfilas: «Estoy leyendo textos sobre Aurora Bautista y me reprocho no haber tenido interés por ella hasta ahora. Era una mujer valiente. Rompió su éxito seguro en el Régimen franquista y se lanzó a otro reto -para el momento-, el del cine de autor. Me interesa mucho esta actriz. Gracias por descubrirme a una mujer que vale la pena». (Lidia Arenós).

«Imponía su voz tan dramática. Aurora Bautista era una actriz de arrolladora personalidad. Si fuese ahora, por su interpretación en 'Condenados' le hubieran dado un Goya. Sus personajes históricos también han sido épicos, sobre todo el de Juana la Loca en 'Locura de amor'. Ya no hay actrices así». (Ana Dolores La Rosa).