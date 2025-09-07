Protagonista, Cervantes

Año 1575. Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, 1547-Madrid, 1616) está prisionero en Argel. En 'El cautivo', película que se estrena hoy en ... numerosos cines de España, su director y guionista, Alejandro Amenábar (Santiago de Chile, 1972, director de 'Tesis', 'Abre los ojos', la oscarizada 'Mar adentro'...) se centra en la durísima vivencia de cinco años padecida por quien tiempo después sería el genial autor de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha', la más hermosa novela de aventuras jamás escrita.

El argumento de 'El cautivo' muestra a Cervantes como un joven soldado capturado por corsarios y llevado a Argel, donde sobrevive gracias a su talento narrativo. Cervantes inspira a sus compañeros presos y articula un arriesgado plan de fuga. Todo ello mientras desarrolla una relación compleja con el temido Bajá Hasán.

La revista 'Fotogramas' publica en su último número un amplio reportaje sobre 'El cautivo', con declaraciones de Amenábar. «Me enriquece enfrentarme a lo diferente», afirma el cineasta chileno-español. Ese interés ha cristalizado en una historia que retrata la relación entre el mundo cristiano y el musulmán en el siglo XVI para

proponer un relato «sobre la plausible homosexualidad de Cervantes», su principal

protagonista, interpretado en 'El cautivo' por el joven Julio Peña (San Sebastián, 2000).

La palabra 'plausible' hay que interpretarla aquí en el sentido de 'digna de consideración'.

Proponer un melodrama gay -definición del propio Amenábar a partir de aquella atroz experiencia carcelaria- ha generado, antes del estreno de la película, varias polémicas en las redes sociales. Todas en un tono menor. ¿Era homosexual Cervantes? Podría ser. ¿Y qué? Las principales controversias han surgido en torno a la calidad de la película, según quienes ya han tenido ocasión de ver el film en pases para la prensa. Mencionamos dos puntos de vista antagónicos.

El escritor Arturo Pérez-Reverte expresó su opinión a través de su cuenta en la red social X. Allí publicó el siguiente mensaje: «He visto 'El cautivo' y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad».

No opina lo mismo el historiador cinematográfico Ramón Alfonso en la revista 'Dirigido por...' (septiembre 2025). En su virulenta crítica le dedica los siguientes epítetos a 'El cautivo': 'Achatada, perezosa, realmente terrible, intolerable, cobarde, muy deficiente, desmañada...' Sobre Amenábar también dice Alfonso cosas tremendas: «Ya es hora de deshinchar un mito prefabricado hace treinta años y mantenido hasta hoy».

Ante el televisor. 'Don Quijote' es una de las obras literarias más veces llevada a la pantalla: cerca de un centenar. Sentado en mi cómoda butaca, a dos metros del televisor, me gustaría ver el 'Don Quichotte' alemán (Georg Wilhelm Pabst, 1933) y el 'Don Kikhof' ruso (Grigori Kozintsev, 1957). Pero no los tengo en mi colección de DVD's. Valoro otras opciones a mano: 'Don Quijote de la Mancha' (Rafael Gil, 1947, con el valenciano Rafael Rivelles encarnando brillantemente al ingenioso hidalgo); 'El hombre de La Mancha' (Arthur Hiller, 1972, musical con Peter O'Toole y Sophia Loren), 'El hombre que mató a Don Quijote' (Terry Gilliam, 2018)...