El desahogo de las frustraciones

Apenas era yo un adolescente. Tras lograr un pequeño ahorro decidí ir a un cine de estreno -el Capitol, en la calle Ribera de ... Valencia- para ver... ¿qué película exactamente? Durante años he tenido dudas: ¿'Los pájaros' (Hitchcock, 1963), '¿Qué fue de Baby Jane?' (Aldrich, 1962), 'Cleopatra' (Mankiewicz, 1963)? Al salir del cine me sorprendió encontrar un tumulto de gente ante el televisor enchufado en el escaparate de una tienda. Algo pasaba. Pronto lo supe: el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, había sido asesinado a tiros en Dallas, mientras viajaba en un coche descapotable. Era el 22 de noviembre de 1963.

En las reseñas sobre la filmografía de Robert Redford con motivo de su fallecimiento muy pocos comentaristas -que yo sepa, solo Carlos Boyero- han citado una de sus mejores películas, 'La jauría humana' (Arthur Penn, 1966), con un reparto extraordinario: Marlon Brando, Angie Dickinson, James Fox, Jane Fonda, Robert Duvall, Martha Hyer, Miriam Hopkins... Redford no es el protagonista, pero toda la historia gira en torno a su personaje, un fugitivo convertido en el blanco 'perfecto' de una comunidad excitada. La 'jauría' no busca justicia, sino el desahogo de sus frustraciones.

El tema de 'La jauría humana', estrenada tres años después del asesinato de Kennedy, sigue siendo actualísimo: nos ofrece el retrato de la violencia latente en la polarizada vida estadounidense. Penn muestra una sociedad crispada, cargada de odio, racismo, frustración y ansias de venganza. La violencia colectiva que se desata (la 'caza del hombre') puede leerse como una metáfora de impulsos que desembocan en magnicidios (Malcolm X, Martin Luther King, Robert F. Kennedy, Charlie Kirk...) o en atentados (Reagan, Trump). Comercialmente,'La jauría humana' funcionó regular mal. Y las reacciones críticas estuvieron divididas. Algunos valoraron el retrato corrosivo de la hipocresía, pero la mayoría la tachó de confusa. La influyente Pauline Kael la defendió con entusiasmo. Con el tiempo, la película ha sido vista como una obra que anticipa el cine americano de los 70, con su violencia latente, su tono desencantado y su crítica social. La reivindicación de 'La jauría humana' no apartaba de mi cabeza el tema menor: ¿qué película proyectaba el Capitol el 22 de noviembre de 1963? Busqué en ChatGPT, sin fortuna. La IA me ofrecía datos contradictorios. Decidí ir a la Hemeroteca Municipal, en la Plaza de Maguncia, 1 (muy cerca de la parada del Metro de la Avenida del Cid). Allí me atendieron muy profesionalmente.

Pedí un tomo de LAS PROVINCIAS de noviembre de 1963. Lo trajeron en tres minutos. Busqué las páginas de espectáculos del día 22: el Capitol programaba '¿Qué fue de Baby Jane'? Pasé páginas hasta la portada del 23 de noviembre. Foto a cinco columnas de presidente y un titular de dos palabras: 'Kennedy, asesinado'. Subtítulo: «Fue agredido ayer durante su visita a Dallas, Texas. Alcanzado por balazos en la cabeza, falleció después». En páginas interiores, una completa información sobre el magnicidio y un despiece sobre los cuatro presidentes de Estados Unidos asesinados: Abraham Lincoln (1865, por John Wilkes Booth), James A. Garfield (1881, por Charles J. Guiteau), William McKinley (1901, por Leon Czolgosz), y John F. Kennedy (1963, por Lee Harvey Oswald).