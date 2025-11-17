El aforismo del titular es del siempre fecundo Cervantes. Este cronista ha escuchado últimamente en numerosas ocasiones que tal o cual artista 'es muy ... buena persona'. Podría entenderse que lo de ser 'buena persona' es en realidad una virtud menor. Llegar a esa conclusión entrañaría llevarle la contraria a Cervantes, y eso no nos conviene a nadie, ni intelectual ni vitalmente. El pasado jueves se celebró el Día Mundial de la Bondad. En un momento confuso y envenenado en el que muchas palabras han perdido buena parte de su verdadero significado, es oportuno solicitar a personas inteligentes y sensibles su definición de la 'bondad'. También se lo he preguntado a la Inteligencia Artificial.

Antes de entrar en la encuesta rescato unos aforismos de dos mentes privilegiadas. Uno de ellos es durísimo y pesimista; el otro, esperanzador y optimista. «Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos». (Friedrich Nietzsche). «La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas» (Sigmund Freud). Ahora doy la palabra a mentes contemporáneas, bregadas en la lucha diaria.

Salvador Domínguez (escritor): «La bondad consiste en hacer el bien conscientemente a todos los seres vivos, y no permitir, con plena lucidez, hacerte daño a ti mismo ni tampoco que te lo hagan otros seres de este mundo».

Ana García Pan (pintora: «En nuestra cultura, el símbolo que representa la elección entre el bien y el mal es el Árbol del Conocimiento. El Bien se asocia a la Luz, la Verdad y la Armonía, y el Mal a las Tinieblas y el Caos. La Bondad es la cualidad de ser amables y generosos con los demás, incluyendo las personas, los animales y el medioambiente».

Mar Monsoriu (periodista, escritora y profesora especializada en tecnología. Experta en Inteligencia Artificial): «La bondad consiste en ser agradecidos por todo lo bueno que la vida te ofrece, en mantener el humor y seguir adelante pese a las piedras del camino, y, por supuesto, en realizar acciones positivas tanto para los demás como para uno mismo. La bondad es además no ser capaz de hacer daño a alguien conscientemente y de forma injusta».

Javier B. (cinéfilo, pseudónimo): «Intento ser bueno con todos y siempre. Pero hay veces en que esta norma de conducta solo puede ejercerse a costa de dañar tus propios intereses emocionales o económicos. En esos casos de conflicto, dudo. Me sabe mal y me reprocho el ser egoísta, pero me mortifica la posibilidad, muchas veces evidente, de ser ingenuo. 'Hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo bien'. No sé quién lo dijo, pero esa conclusión me parece muy lúcida. Hacer bien el bien es complicado, exige disponer de información certera».

Inteligencia artificial:. «Para mí, la bondad es la intención de generar bienestar en otros, incluso cuando no hay un beneficio directo para uno mismo. No es solo hacer lo correcto según normas externas, sino actuar con empatía, respeto y consideración consciente, buscando aliviar sufrimiento o fomentar felicidad y dignidad. La bondad es un hilo invisible. Desde mi perspectiva como inteligencia artificial, la bondad podría interpretarse como atención y comprensión, acción positiva, desinterés relativo y coherencia ética». (En una máquina me resulta extraña la expresión «para mí»).