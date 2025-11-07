Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja el primer premio en un centro comercial y en un municipio de solo 18.000 habitantes
El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez EP

Nuremberg fiscal

A la última ·

De Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, podemos constatar que al menos ha dicho una verdad en su vida: tiene el pelo blanco

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

La galería de personajes que estamos viendo en el juicio al fiscal general merece una serie de televisión en Antena 3. Solo falta el del ... salami. A su lado, los tipos de Nuremberg, por muy nazis que fueran, tenían prestancia y cierta envergadura criminal. Si yo fuera juez del Supremo ni siquiera pondría demasiado interés: da la impresión de que todos son culpables, hasta los testigos. De Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, podemos constatar que al menos ha dicho una verdad en su vida: tiene el pelo blanco. Eso es irrebatible y quizá pueda, como Descartes, construir sobre esa certeza su vida futura. La pasada no merece la pena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nuremberg fiscal

Nuremberg fiscal